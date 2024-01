HBO da pistas sobre la esencia de la temporada 2 de 'The last of us', que será “más grande”

Aunque las huelgas decretadas en Hollywood han retrasado la grabación de la segunda temporada de The last of us, los guionistas ya saben qué ocurrirá en los próximos capítulos.

En declaraciones a Deadline, el director ejecutivo de HBO ha dado algunas pistas sobre el esperado regreso de la serie que protagonizan Pedro Pascal y Bella Ramsey.

La temporada 2 será “más grande” y “abordará cuestiones relacionadas con el castigo y la venganza”, avanza Casey Bloys, dando a entender que The last of us ganará ambición con sus próximas entregas.

El rodaje comenzará en febrero en Canadá y el estreno de los estreno de los nuevos episodios se producirá, previsiblemente, a principios de 2025.

Los guionistas han querido que la historia siga siendo fiel al videojuego en el que se basa, y así lo ha confirmado el máximo responsable de la plataforma. Eso sí, la temporada 2 no abarcará toda la Parte II del videojuego ya que esta tiene demasiadas tramas.

Los nuevos capítulos, añade Casey, tratarán “grandes temas” y tendrán “mucha acción”: “Craig [Mazin], Neil [Druckman] y el resto del equipo están haciendo un trabajo espectacular”.

Los personajes principales de la serie, Joel y Ellie, se encontrarán con nuevos compañeros de viaje, entre ellos Abby, una joven que será clave para el transcurso de la historia. Será la actriz Kaitlyn Dever quien la interprete. Isabela Merced y Young Mazino también se incorporan a la serie.