'25 palabras' monta una reunión de 'Aída' 9 años después, con “duelo mítico” de dos de sus actores

El plató de 25 palabras sirvió este miércoles 6 para albergar un reencuentro de Aída. Tres de los actores de la icónica sitcom, Mariano Peña (Mauricio Colmenero), Óscar Reyes (Machu Pichu) y Pepe Viyuela (Chema) coincidieron en el plató del concurso de las tardes de Telecinco, como Christian Gálvez al frente.

De hecho, Peña y Viyuela, que hicieron equipo contra Reyes (acompañado por un ubicuo Carlos Latre, que también estuvo esa misma noche en El Hormiguero) que estaban acompañando a la concursante Daida, cuyo nombre ya era casi idéntico al de la comedia que protagonizaron.

El “duelo mítico” entre Mauricio y Machu Pichu no tardó en llegar, pues ambos fueron emparejados como contrincantes durante las pruebas. “Todo sea que luego me sacuda...”, reía Reyes en el primer cruce. “Todavía no... Pero ¿le puedo atizar con la tablet?”, apuntó Peña, siguiendo el juego. “Esta es un poquito más dura que el paño del bar”, agregó su compañero, recordando la dinámica que ambos tenían en el Bar Reinols.

Finalmente, Reyes se impuso en este lance particular del miércoles: Álex, el concursante al que asistía junto a Latre, fue el que pasó a la prueba final de esta jornada. Los actores repetirán en las entregas de jueves y viernes.