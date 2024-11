Escassi recrimina a Ana Rosa la “encerrona” de 'TardeAR' por sus fotos con Sheila Casas: “¿Ya hemos terminado?”

Álvaro Muñoz Escassi se mostró este jueves muy molesto con TardeAR después de que el programa de Ana Rosa Quintana decidiese abordar con el exjinete, que además es actual colaborador del espacio de Telecinco, la noticia desvelada por Lecturas sobre su supuesto romance con su compañera Sheila Casas, también tertuliana del magacín vespertino de Mediaset.

“¿Escassi tú no vas a parar ni un segundo, con una compañera de trabajo?”, le preguntó entre bromas la presentadora al andaluz. “Escassi de verdad ni en el trabajo paras”, insistió tras una publicidad antes de ver un vídeo en el que se abordaba el asunto, aludiendo a las fotos de la mencionada revista, que desencanó bromas y chascarrillos entre los colaboradores. “¿Ya hemos terminado?”, preguntó Escassi, muy incómodo antes de lanzarse a elogiar a Sheila Casas.

“Todo es buenísimo de Sheila, pero somos amigos y nada más”, explicó mientras el resto murmuraba sin creérselo. Acto seguido, Miguel Ángel Nicolás dio paso a otro vídeo en el que se desvelaba en exclusiva nuevas fotos de la posible pareja. “¿Pero estás ilusionado, te gustaría que fuera tu pareja?”, le preguntó Leticia Requejo. “¿Oye y Sheila tiene novio?”, insistió Ana Rosa, haciendo estallar a Escassi.

“Oye me estáis haciendo una encerrona, sois mis compañeros”, comentó agobiado. “¿Pero por qué no puede haber nada si estáis solteros?”, cuestionó Paloma Barrientos. “Porque no hay nada”, repitió él. “Bueno ya está resuelto el tema, vamos a otro tema”, acabó diciendo con el rostro muy serio.