Parada saltó contra Conchita en el 'Deluxe' por los resultados del polígrafo: “¡Arregla el aparato o arréglate tú!”

Telecinco emitió este viernes el primer Deluxe póstumo con la visita de José Manuel Parada, que acabó saltando contra Conchita por los resultados del polígrafo sobre su vida y su relación con Chelo García-Cortés.

'Tu cara me suena' (20.1%) no esconde su poder en audiencias ante el primer 'Deluxe' (10.7%) póstumo

El histórico presentador de Cine de Barrio se sometió al 'poliDeluxe' para hablar del romance que mantuvo en el pasado con la periodista, que no perdió detalle desde una de las salas de los estudios de Mediaset. Y fue precisamente al entrar en terreno pantanoso de deslealtades cuando Parada se revolvió.

A la pregunta de si fue infiel a Chelo en su momento, el invitado respondió que no. El polígrafo determinó que mentía, provocando su enfado con la responsable de la prueba. “Conchita, no. Arregla el aparato o arréglate tú”, le dijo indignado. “Por mucho que sepa el aparato y Conchita, yo sé más de mi vida. Jamás de los jamases fui infiel a Chelo, por ahí no voy a pasar”, añadió con visible enfado.

La poligrafista desveló que Parada había reconocido que tuvo un “desliz sin penetración”, a lo que él respondió: “Conchita, creí que esto era más serio y no está siendo serio”. El entrevistado mantuvo en todo momento su versión e insistió en que “no voy a pasar una mentira de este tipo”: “No lo voy a consentir, es una vergüenza”.

“Me voy a tomar esto a cachondeo porque no es serio”, zanjó Parada, mientras María Patiño defendió que “este programa es serio desde hace 14 años”.