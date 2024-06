Zayra Gutiérrez critica a Ángel Cristo en 'Supervivientes': “Se ha escapado, ha insultado y ha hecho lo que le salió del forro”

Supervivientes 2024 celebró su debate final durante el estreno de Supervivientes All Stars, así que los concursantes de la pasada edición del reality de Telecinco comentaron las acciones de sus sucesores. Entre ellas, la decisión de Adara de abandonar antes de saltar del helicóptero, que Ángel Cristo valoró así: “Siento lo de Adara. Podría haber saltado y en la primera prueba podría haber algún tironcillo de espalda y para casa, ¿no, Zayra?”.

Esa Zayra era Zayra Gutiérrez, que abandonó Supervivientes 2024 nada más empezar por una hernia. Sin embargo, el hijo de Bárbara Rey insinuó que la hija de Guti fingió su lesión. “Yo con este ser no tengo nada de qué hablar. Que monte el show con su mujer y que vaya con quien quiera”, dijo antes de denunciar las malas prácticas de Ángel: “Él se ha escapado, él ha insultado, él ha hecho lo que le ha salido del forro todo el programa, no respeta a nadie...”

Jorge Javier interpretó que este rifirrafe venía de lejos, así que preguntó les preguntó si se conocían de antes de coincidir en Honduras. Ambos lo negaron, aunque Ángel se declaró fan de Guti: “Admiro mucho a su padre, tengo su camiseta”. “Pues si le admiras, con lo que me acabas de decir a lo mejor él no te admira tanto”, respondió la joven. “No necesito que me admire él, lo importante es tu padre”, añadió el hermano de Sofía Cristo. “Como lo importante son tu madre y tu hermana”, concluyó Zayra.