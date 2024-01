Pedro Alonso y 'Berlín' se ponen románticos en Netflix: “El rol es capaz de sobrevivir a cualquier salto de género”

Pedro Alonso necesitó “un día y medio” para pensarse la oferta de protagonizar Berlín, precuela de La casa de papel que ya está disponible en Netflix. “No porque no me apeteciese, sino porque sabía la exposición energética que suponía esto, y no es una cuestión menor”, explica el actor, que finalmente dijo “of course”.

Un spin-off del que se enteró, tal y como desvelaron también los creadores en su entrevista con verTele, tras la muerte del personaje al final de la segunda temporada. “Lo enterré, hice el duelo, y todos nos quedamos con la sensación de que ahí había más chicha”, explica el intérprete.

Pedro Alonso opina del cambio de tono en 'Berlín'

Pedro Alonso asegura que su mayor preocupación era que “Berlín no perdiese el ADN”. Como analizamos en nuestra crítica, la nueva serie lleva un tono de comedia romántica que puede despistar a muchos.

¿Es coherente este Berlín con el que descubrimos en La casa de papel?: “Siento que están en dos universos paralelos y que podrían estar habitando al mismo tiempo esos dos universos. Me ha confirmado que el rol es capaz de sobrevivir a cualquier salto de género o estilo, que es una maravilla”, defiende el actor.

Por su parte, Julio Peña y Begoña Vargas reflexionan sobre la posible proyección internacional que les puede dar este proyecto: “Nos han avisado ya bastante. Sabemos a lo que nos podemos enfrentar, pero nunca puedes decir que algo vaya a pasar seguro”, aseguran.