'Sex Education' anuncia su final con la temporada 4, que ya tiene tráiler y fecha de estreno

Netflix prepara a sus suscriptores para recibir la última lección de Sex Education. La plataforma ha lanzado el tráiler de su cuarta temporada, que será la definitiva.

El estreno ya tiene fecha: el 21 de septiembre. “Estamos increíblemente orgullosos de Sex Education y nos sentimos en deuda con nuestros brillantes guionistas, el reparto y el resto del equipo, que ha puesto tanto corazón en la realización de cada episodio”, escribe la creadora y guionista principal, Laurie Nunn.

Pese a lo anunciado inicialmante, Emma Mackey, que da vida a Maeve, estará de vuelta junto a Asa Butterfield y Gillian Anderson en el final, como también ocurrirá con Ncuti Gatwa, que pasará a ser el decimoquinto doctor de Doctor Who. Dan Levy, Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze) y Jodie Turner Smith son los principales fichajes.

Sinopsis de la temporada final

Tras el cierre del instituto Moordale, Otis y Eric se enfrentan a un nuevo reto: su primer día en el instituto Cavendish Sixth Form. Otis está nervioso por la creación de su nuevo consultorio sexual, mientras que Eric reza para no convertirse en perdedores de nuevo. Pero Cavendish es un choque cultural para todos los estudiantes de Moordale; ellos pensaban que eran progresistas pero este nuevo colegio es otro nivel. Hay yoga diario en el jardín comunitario, un ambiente de sostenibilidad muy fuerte y un grupo de chicos que son populares por ser... ¿amables?