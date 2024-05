Arkano bate su récord Guinness al rapear más de 24 horas seguidas en 'Supervivientes': “Vaya turra os he dado”

Arkano va de récord en récord en Supervivientes. El miércoles, durante la emisión de Tierra de nadie, el rapero fue salvado de la eliminación con el mayor porcentaje de toda la edición. Y este jueves, directamente batió por un segundo su propio récord Guinness de horas seguidas rapeando.

El freestyler llegó al reality de Telecinco con una marca de 24 horas, 34 minutos y 27 segundos improvisando rimas, la cual registró en octubre de 2016 y con descansos de solo tres segundos entre canción y canción. Este jueves volvió a contar las mismas pausas, pero con una pequeña gran diferencia: hace ocho años superó el reto alimentándose con batidos y geles de proteínas en un evento organizado en la madrileña Puerta del Sol, pero ahora lo ha hecho bajo las condiciones extremas de la isla en Honduras.

“No me lo creo, lo he pasado fatal. Cuando hice esto hace ocho años tuve una preparación brutal, pero esto ha sido de golpe. De un día para otro, nunca mejor dicho”, dijo el alicantino antes de dar las gracias a sus compañeros, que llevaban más de un día entero escuchando sus rimas: “Muchas gracias por aguantarme, porque vaya turra os he dado”.

“Arkano, he decidido que estoy tan emocionado, que voy a perder la virginidad contigo”, bromeó Jorge Javier Vázquez. El récord de Arkano se verá recompensado el domingo en Conexión Honduras, cuando el joven recibirá un premio por parte de la organización de Supervivientes.