Hugo Silva estrena 'Marbella': “Cada vez que empiezo un proyecto siempre tengo una crisis, aunque sea de una hora”

Movistar Plus+ ha estrenado este semana Marbella, su nueva serie. En ella, Hugo Silva interpreta a César, un abogado corrupto asentado en el mundo criminal marbellí. Un mundo real que la ficción aborda al estilo Scorsese, según el actor, mediante un protagonista “divertido y frívolo”. “Si viviera su vida tendría un ataque de ansiedad cada dos minutos. No sería capaz de vivir al límite como él, pero por eso me divierte”, asegura a verTele.

Silva reconoce sobre César que “nunca” ha tenido “un problema moral para recrear un personaje”, pero que si lo tuviera “no sería por el personaje, sino por el punto de vista de la historia”. Sobre todo si no hubiera “un distanciamiento ni un punto de vista de la burrada que estamos haciendo”. “Quizá ahí sí tendría mis reservas para entrar en un proyecto”, apunta.

No es el caso de Marbella, que “pone al servicio de la historia un escenario exótico”, aunque “con cierta distancia” para que el espectador “se olvide de lo moralmente aceptable”: “Esto es como Vikings, la gente corta cabezas, pero te encanta verlo. Pero si lo ves en la vida real te da un pasmo”.

Un “pasmo” no, pero una “crisis” sí sufre con cada personaje: “Cada vez que empiezo un proyecto siempre tengo una crisis, aunque sea de una hora. Estoy convencido de que se han equivocado conmigo y de que todo el mundo piensa que soy actor y no lo soy. Creo que nos pasa a todos, son gajes del oficio”.