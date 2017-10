Luis Sosa subvierte el valor del arte insistiendo en la pulsión del azar y su idilio con la técnica electrográfica.

El Centro de Artes Plásticas del Cabildo grancanario inaugura el día 5 de octubre, a las 20.00 horas, la última entrega individual del artista Luis Sosa, titulada Cartografías rescatadas del deseo.

La exposición, que será exhibida hasta el día 10 de noviembre en el mencionado centro ubicado en el número 8 de la calle Colón, en Vegueta, está compuesta por 36 piezas de papel y telas en blanco y negro, variables en su formato, en las que Sosa subvierte el valor de los procesos creativos y del arte mismo, a partir de la febril aventura exploratoria a la que se entregó utilizando la técnica electrográfica durante el año 1990, de la que ahora rescata tras su escaneo digital algunas series reelaboradas el pasado año. A algunas de ellas Sosa ha aplicado una veladura realizada con fibra de vidrio “a modo de piel, debajo de la cual está el deseo”, dice.

Como subraya el artista grancanario de 69 años, “después de 25 años, el cristal de mi fotocopiadora se ha convertido en la pantalla de mi pc. He redescubierto la obra de 1990 y sigue tan fresca y presente, tan actual, contemporánea y atrevida que me he decidido a rescatarla para tratarla usando las posibilidades de un ordenador, imprimiendo nuevamente en fotocopias y añadiendo otros materiales en su ejecución”. También del azar como elemento del devenir creativo de Sosa hablan las obras que se exhiben en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo.

Luis Sosa compone directamente sobre la pantalla de cristal de la fotocopiadora obteniendo tonos, veladuras y demás efectos. Fotocopiaba en su taller mecánica y compulsivamente desde flores que adquiría en el mercado o cristales a papel de aluminio y estaño. Ampliaba hasta donde la máquina le consentía para erosionar la mancha resultante y volvía a repetir sobre el mismo soporte variando su posición en el cristal —desplazamiento, ampliación, fragmentación— pasada tras pasada, hasta conseguir las texturas figurativas con el tóner que finalmente le seducían. “Paraba entonces el proceso y seleccionaba una sección de la misma para ampliarla hasta erosionar la imagen”, apunta el creador que se reconoce un artista más seducido por la inmediatez de los procesos que por la cocción a fuego lento.

“El discurso lo establezco desde la perspectiva del deseo y de mi reinterpretación visual, siguiendo los mecanismos de pulsión en las teorías del psicoanálisis y otras actuales”, añade el creador, que persigue con su obra instalarse en el territorio de las búsquedas experimentales con lenguajes y métodos no referenciales, donde procesos pictóricos y vivenciales encuentran coherencia entre interior y exterior. Sosa parafrasea al artista Juan Luis Moraza cuando admite que “la conexión entre arte y deseo se desvela en la gramática de la elaboración imaginario/real/simbólico. Así, el arte no realiza el deseo, sino en el sentido de hacerlo presente como deseo”. También insiste recordando al historiador del arte y ensayista francés, Georges Didi-Huberman, al repetir su máxima: “El deseo es una reorganización de la memoria, no es algo que viene del futuro”.

Como artista, Luis Sosa ha venido utilizando, además de la fotografía, otros medios de expresión, como la pintura, las instalaciones, las performances, el Copy-Art y el Arte Postal. El año pasado su nombre formó parte de la nómina de 14 artistas que integró la muestra ‘Naturaleza y concepto. Colección CAAM Canarias’, que fue exhibida en San Martín Centro de Cultura Contemporánea’, con obras pertenecientes a los fondos del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM). En 2015 ilustró con sus fotografías el volumen de relatos poéticos La séptima vida, de Cristina Rodríguez Court, quinta entrega de la escritora canaria editada por Verbum. En 2012 formó parte de la segunda entrega de la muestra ‘Reinventar la Isla. Artistas canarios en la Colección CAAM (… últimas generaciones)’ que se exhibió en San Martín Centro de Cultura Contemporánea. Pero su trayectoria amplia también está vinculada a proyectos rompedores que marcaron pauta en el contexto del arte y la creación en Canarias, como su paso por el Grupo Espiral o aquellos ‘insufribles’ conciertos de la Sala Cuasquías con Nocturna Free en los que participó Manuel Padorno, Carlos Álvarez, Joaquín Mañoso y Morgan.

Ha exhibido su obra en numerosas ocasiones en el extranjero en muestras organizadas en Suecia, Argentina, Holanda o Francia, entre otros países.

La muestra individual de Luis Sosa, Cartografías rescatadas del deseo, puede contemplarse en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria hasta el día 10 de noviembre, de lunes a viernes, de 10.00 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos la sala permanece cerrada.