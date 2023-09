'The Equalizer' (15.9%) alarga su idilio con La 1 y ayuda a que la pública sea la cadena más vista por tercer día seguido

The Equalizer no falla entre el público de La 1. La película de acción protagonizada por Denzel Washington suma su enésima victoria en la cadena pública y alarga un idilio como no existe otro ahora mismo entre un largometraje y un canal de televisión. Y encima va a más, porque el dato de este domingo (15.9% y 1.774.000 espectadores) es el mejor anotado por The Equalizer en el último año, periodo en el que La 1 la ha emitido en otras tantas noches dominicales con otros tantos triunfos a su favor.

Este tercero y último coincide con el reciente estreno en cines de las tercera parte de la saga, lo que a buen seguro explica la subida de audiencia respecto a emisiones anteriores. Más difícil cuesta explicar el porqué de esta conexión especial entre The Equalizer y los espectadores de La 1, pero lo cierto es que ahí está desde hace años y no parece tener fin.

De hecho, no sería extraño que la pública emitiera el próximo domingo la segunda parte. No sólo porque con ello seguiría la tradición de emitir la primera parte y su secuela en un corto espacio de tiempo, sino porque en este caso en concreto, The Equalizer 2 podría ser una buena opción para competir contra la previsible llegada de los debates de GH VIP 8 a Telecinco.

Audiencias de las dos primeras partes de 'The Equalizer' durante el último año:

The Equalizer (domingo 4 de septiembre de 2022): 14.8% y 1.624.000 (líder de su franja sobre Infiel)

The Equalizer 2 (domingo 18 de septiembre de 2022): 12.3% y 1.581.000

The Equalizer (domingo 29 de enero de 2023): 11.9% y 1.577.000 (líder de su franja sobre Secretos de familia)

The Equalizer 2 (domingo 12 de febrero de 2023): 13.4% y 1.822.000 (líder de su franja sobre Secretos de familia)

The Equalizer 2 (domingo 9 de julio de 2023): 13.4% y 1.453.000 (líder de su franja)

The Equalizer (domingo 10 de septiembre de 2023): 15.9% y 1.774.000 (líder de su franja)

En cualquier caso, lo que es seguro es que la clara victoria de The Equalizer sobre ¡Allá tú! (Telecinco) y Secretos de familia (Antena 3) permite a La 1 ser la cadena más vista del domingo (10.8% vs 10.7% de Antena 3). Por tanto, ya son tres los días consecutivos que el primer canal de TVE es líder de audiencias tras sus victorias del viernes y el sábado. Aun así, Antena 3 continúa al frente de lo que llevamos de septiembre con 1.5 puntos de ventaja sobre la cadena pública (12.1% vs 10.6%).

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)

La 1: Película de la semana: The Equalizer 15.9% Antena 3: La ruleta de la suerte -rep- 13.6% Telecinco: Fiesta 9.9% Cuatro: Home cinema: Colombiana 8.4% La 2: El día del Señor 8.2% laSexta: Mi mundo es otro 7.3% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 18.9%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Película de la semana” (La 1), a las 23:35 con 2.031.530 espectadores y un 21.9% de share

CADENAS

Día

Temáticas de pago 11.3% La 1 10.8% Antena 3 10.7% Telecinco 8.7% Autonómicas (FORTA) 7.7% Cuatro 6.9% laSexta 4.7% La 2 3.3% Autonómicas privadas 0.5%

Mes

Antena 3 12.1% Temáticas de pago 10.7% La 1 10.6% Telecinco 9.4% Autonómicas (FORTA) 8.4% laSexta 6.1% Cuatro 5.4% La 2 3.1% Autonómicas privadas 0.4%

PRIME TIME

Película de la semana: The Equalizer 15.9% 1.774.000 Secretos de familia 11.5% 1.104.000 ¡Allá tú! (final de temporada) 9% 910.000 First dates -rep- 5.7% 651.000 Cuarto milenio: Tecnología de otro mundo (estreno temporada 19) 7.7% 865.000 Mi mundo es otro (estreno) 7.3% 890.000 Cine: Toro 3.9% 378.000 Ruta via de la plata: Diario de un ciclista 2% 221.000 Rutas bizarras -rep- 2.4% 290.000 Versión española: El asesino de los caprichos 3.2% 347.000

LATE NIGHT

Cine: Dos policías rebeldes 9.7% 480.000 Cine 2: Bajo la misma piel 8.6% 175.000 Cuarto milenio -rep- 7.6% 314.000 Secretos de familia -rep- 7.1% 216.000 Me resbala -rep- 5.7% 240.000 Casino Gran Madrid online show 2.5% 58.000 Cine 2: Kick-Ass 2: con un par 3.2% 105.000 Versión española: última sesión: Vientos de La Habana 2.8% 150.000 Isabel I e Isabel II: Reinas de oro 1.5% 33.000

SOBREMESA / TARDE

Multicine: Recuperar el pasado 12.8% 1.277.000 Multicine 2: Secretos de familia 12.6% 1.139.000 Multicine 3: Navegar hacia el amor 8.2% 730.000 Fiesta 9.9% 927.000 La Vuelta: Programa: Pamplona-Lekunberri 11.5% 1.153.000 La vuelta: Pamplona-Lekunberri 11.7% 1.184.000 Sesion de tarde: Bailando con lobos 6.3% 566.000 Aquí la Tierra 9.4% 894.000 Home cinema: Colombiana 8.4% 835.000 Home cinema 2: Speed 2 6.8% 607.000 La Roca (estreno nueva temporada) 4.5% 427.000 Saber y ganar: Fin de semana 3.8% 382.000 Grandes documentales 3.6% 341.000 Documentales de La 2 3.4% 292.000 Canas de viajar: Galicia 2.5% 239.000

FRANJA MATINAL

Me resbala -rep- 6.3% 134.000 ¡Allá tú! -rep- 7% 283.000 Socialité by Cazamariposas 9.8% 655.000 Centímetros cúbicos 1.9% 20.000 ¿Qué me pasa, doctor? 2.9% 56.000 Zapeando -rep- 3.1% 109.000 Equipo de investigación -rep- 4% 168.000 Equipo de investigación -rep- 4.7% 248.000 Los más... 5.8% 94.000 Lo mejor de cada casa 5.8% 94.000 Centímetros cúbicos 3.7% 120.000 Los más... 3.8% 152.000 Los más... 3.3% 121.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- 5.5% 258.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- 7.7% 424.000 La ruleta de la suerte -rep- 13.6% 996.000 Fin de semana 24h 17.3% 303.000 MasterChef Celebrity -rep- 11.1% 486.000 Viaje al centro de la tele -rep- 6.6% 453.000 Corazón fin de semana 8.8% 732.000 ¡Toma salami! -rep- 2.1% 17.000 Volando voy -rep- 5.5% 79.000 Volando voy -rep- 6.6% 200.000 Viajeros Cuatro -rep- 6.9% 273.000 Viajeros Cuatro -rep- 7.1% 365.000 Paisajes del castellano: Segovia: Los caminos de la mesta 2.7% 17.000 La 2 express 1% 9.000 Los conciertos de La 2: Recital desde la cripta de la catedral Santo Domingo de la Calzada 1.8% 22.000 Medina 2.9% 51.000 Últimas preguntas 2.5% 73.000 El día del Señor 8.2% 297.000 Pueblo de Dios 4.7% 182.000 Saber vivir 3.6% 150.000 Flash moda 2.9% 135.000 Zoom tendencias 1.8% 116.000 Visítame en un día: Ginebra 2.3% 173.000 La Vuelta: Programa: Pamplona-Lekunberri 4.8% 458.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 18.9% 1.785.000 Telediario 1 11.8% 1.137.000 Informativos Telecinco 15h 11.6% 1.096.000 laSexta Noticias 14h 8.1% 576.000 Cuatro al día 14h 8% 575.000 El Desmarque Cuatro 1 3.2% 298.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 12.9% 1.404.000 Telediario 2 12.2% 1.391.000 Informativos Telecinco 21h 10.6% 1.164.000 laSexta Noticias 20h 6.9% 617.000 Cuatro al día 20h 6.5% 594.000

