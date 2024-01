Cris, de sentirse “arropado” en 'OT 2023' al 'bloqueo' de algunos concursantes: “Se debe al cansancio mental y físico”

Cris se convirtió este lunes en el séptimo expulsado de OT 2023. El joven tinerfeño, que tuvo algunas dudas al comienzo de la edición sobre el apoyo que estaba teniendo del público, acabó siendo eliminado frente a Bea tras la votación más ajustada hasta la fecha en la presente temporada del talent musical de Amazon Prime Video.

Durante la última semana, gran parte del público se lanzó a respaldar al canario tras un brillante concurso en el que muchos espectadores denunciaron que no hubiese recibido un trato igualitario al del resto de sus compañeros. A través de las redes sociales, muchos lamentaron que Cris fuese el único participante en cantar siempre a dúo, sin la oportunidad de lucirse en solitario. ¿Es una percepción que ha tenido el propio Cris? Se lo preguntamos horas después de abandonar la Academia.

“Yo no me siento así, la verdad. Tanto con mis compañeros como con el equipo técnico y los profesores me he sentido muy cómodo, muy arropado”, declara el joven a verTele, haciendo balance de un paso por el programa que ha estado marcado por momentos complicados dentro de la convivencia en el centro de formación dirigido por Noemí Galera. “Pasar de vivir en tu casa, con tus padres o compañeros de piso, y empezar a convivir con 15 personas nuevas es algo duro, algo que no todo el mundo puede llegar a sobrellevar”, expresa.

Finalmente, Cris reflexiona sobre el momento que atraviesan los concursantes de OT 2023 a pocas semanas para la gran final. En los últimos días, algunos de los participantes, como Ruslana, Naiara o Paul, se han roto, alegando un “bloqueo” en la manera que deben encarar la interpretación de sus temas. “Se debe, más que nada, a que después de dos meses, llevamos un cansancio mental y físico”, defiende el artista, que da la cara por Abril Zamora y la formación que les ha ido impartiendo en el programa. “A las clases no hay nada que objetarles, porque tanto Abril como sus clases son totalmente necesarias e increíbles”.

¿Qué balance haces de tu paso por OT 2023? ¿Cómo te has sentido en el programa? Hay espectadores que se han quejado de que no se te ha tratado en igualdad de condiciones que a tus compañeros, por el reparto de temas o los tonos de las canciones en los duetos. ¿Tú lo has sentido así?

Yo no me siento así, la verdad. Tanto con mis compañeros como con el equipo técnico y los profesores me he sentido muy cómodo, muy arropado. Sobre todo, al principio, me he sentido muy cómodo con el reparto de temas. Sí que es verdad que al final estamos probándonos y no nos van a dar siempre lo que queremos, pero en general yo estoy muy muy contento con el reparto de temas que he tenido a lo largo del programa. No hay ningún tipo de problema.

Hoy, en el repaso de la gala, la propia Noemí Galera ha asegurado abiertamente que Ruslana ha tenido “un concurso más difícil que el resto” de sus compañeros. ¿Desde dentro lo percibís así? ¿Creéis que el reparto es igualitario o en algún momento habéis pensado que está descompensado?

Yo creo que el equipo ha hecho una buena decisión con el reparto de temas que a cada uno se le ha dado en base a las dificultades personales que pueda tener a la hora de interpretar, a la hora de cantar. Al final, estamos aquí para retarnos. Entonces, el concurso que está haciendo Ruslana es increíble, pero también creo que el concurso que estamos haciendo el resto de concursantes, o que van a seguir haciendo mis compañeros, va a ser eso, para retarse, superarse cada vez más y para ver qué podemos hacer dentro de la industria.

Durante las primeras semanas, llegaste a asegurar en la Academia que sentías que no te aplaudían como al resto y en cambio, ayer saliste expulsado por la menor diferencia de porcentaje, estuvo muy igualado con Bea. ¿Sientes que el público ha ido queriéndote o entendiéndote con el paso de las galas?

Eso son percepciones que tienes dentro de la Academia. A fin de cuentas, todo se vive muchísimo más, los sentimientos y todo lo que sientes, cualquier estímulo que tienes de fuera te llega. Pero creo que no. Creo que al principio obviamente hay gente que es más conocida y gente que es menos conocida. Yo, por ejemplo, vengo de Tenerife y no me conocía muchísima gente fuera de mi círculo, pero claramente he visto apoyo fuera, me he sentido querido y se ha demostrado a lo largo del programa.

¿A qué te refieres exactamente?

Bueno, a que dentro de la Academia hay compañeros que han estado en otros formatos televisivos, que han hecho música fuera, que se han movido por el mundo de la música un poquito más que yo, por ejemplo. Y básicamente se les ha podido reconocer un poquito más que a otras personas, que por ejemplo a mí.

Otra de las cosas que se ha comentado fuera es que igual no has tenido la misma evolución que otros compañeros, que a lo mejor venías con un nivel muy bueno desde el principio. ¿Qué crees que has aprendido en la Academia? ¿Cómo te has notado en ese proceso de evolución?

Todos venimos con algo en lo que destacamos, no creo que yo no haya tenido una evolución. Creo que todos estamos teniendo una evolución muy clara dentro del programa, pero claro, cada uno está haciendo lo máximo posible para superarse en esas cosas que no estamos tan acostumbrados a hacer, en esas cosas en las que no estamos tan fortalecidos y que, en mi caso, por ejemplo era el baile. Yo no estaba muy acostumbrado a cantar y a bailar a la vez, y me he visto cada vez avanzando un poquito más en ese ámbito.

¿Cómo te has sentido al ser observado casi las 24 horas por las cámaras? ¿De qué manera os influye a la hora de relacionaros entre vosotros?

Las primeras semanas nos sentíamos un poquito cohibidos por no estar acostumbrados a estar siendo grabados, pero con el paso del tiempo nos hemos desinhibido bastante de las cámaras, ya casi ni les prestamos atención. Así que yo creo que bien, que somos bastante naturales en ese sentido y nada que no se haya podido solucionar con el tiempo.

En esa línea de la convivencia, en algún momento reconociste encontrarte fuera de lugar respecto al grupo dentro la Academia, has llevado un poco mal el tema de la limpieza y el orden, llegando a decir que si las cosas no cambiaban, tenías ganas de irte. ¿Se te pasó de verdad por la cabeza abandonar?

No, sinceramente, son cosas que a todos se nos ha pasado en algún momento por la cabeza, porque pasar de vivir en tu casa, con tus padres o compañeros de piso, y empezar a convivir con 15 personas nuevas es algo duro, algo que no todo el mundo puede llegar a sobrellevar. Y se te puede pasar por la cabeza porque la convivencia es muy complicada, de nada a todo de repente. Pero no, no cambiaría la experiencia que he tenido, me llevo muy bien con mis compañeros, ha sido algo inolvidable.

Las valoraciones del jurado son siempre polémicas, pero al margen de las decisiones en sí, ¿entendéis lo que os dicen durante las galas? ¿Llegáis a entender lo que quieren de vosotros o el motivo por el que se os nomina? Os habéis mostrado algo perdidos con lo que se os dice en algunos momentos...

No, yo creo que en el momento estás pensando que quieres cruzar la pasarela, obviamente. Si cualquiera se viera en ese escenario, sería igual para todo el mundo, que lo único que quieres es cruzar. Pero sí, sí, sí. Yo creo que cuando has hecho una actuación con la que no estás contento, tú mismo vas pensando en qué podías haber mejorado, y cuando te lo explica el jurado, hay partes en las que tienen razón y con las que te quedas, y hay partes que a lo mejor necesitas analizar con un poco más de tiempo. Pero sí, siempre es de agradecer la valoración del jurado.

¿Qué tal las clases de Interpretación con Abril Zamora? Varios de los concursantes habéis expresado que ha llegado un punto en el que estáis bloqueados. ¿A qué se debe?

Yo a las clases de Abril les tengo que agradecer muchísimo, porque es una magnífica profesional. Es una profesora excelente y una persona como la copa de un pino. Se debe, más que nada, a que después de dos meses, llevamos un cansancio mental y físico que... básicamente que estamos cansados. Llega un momento en el que necesitas descanso, un poquito de asentamiento, pero a las clases no hay nada que objetarles, porque tanto Abril como sus clases son totalmente necesarias e increíbles.

¿Qué tal el trato con Chenoa? ¿Sentís que os entiende?

Chenoa es una persona que, aunque no lo parezca, es muy cercana. A nosotros nos ha dado mucho apoyo. Como exconcursante entiende perfectamente lo que podemos sentir en cada momento y se lo agradecemos muchísimo.

¿Qué importancia tiene para vosotros Noemí Galera?

Noemí Galera es literalmente nuestra madre, recibimos apoyo cada vez que estamos en un momento de bajón, cada vez que necesitamos cualquier cosa, ella está ahí y se lo agradecemos como lo que más.

¿Con qué compañero te has quedado con ganas de hacer un dueto en OT?

Si tuviera que elegir a una persona, sobre todo, de las que quedan ahora mismo me hubiese gustado cantar con Bea, la verdad. Es una persona con la que tengo afinidad desde el principio del casting y con la que me hubiese gustado actuar e interpretar, porque me parece que tiene una voz maravillosa.

¿A quién te imaginas en la final?

Es una pregunta muy difícil, es muy comprometedora, porque lo hemos ido demostrando gala a gala. Lo ha visto el jurado, lo han visto los profesores, y lo han visto todas las personas que nos ven. Creo que todos tenemos nivel como para llegar. Tanto los que nos hemos ido como los que siguen en el concurso tienen nivel como para llegar a la final. Hay que demostrarlo semana tras semana con el trabajo y no podría decirte un ganador claro, porque todos tienen madera para poder ganar el concurso.

¿Cómo va tu single? ¿Qué nos puedes contar sobre tu tema? ¿Cuáles son tus aspiraciones dentro de la industria musical?

Puedo decir que dentro de poquito se viene mi single por fin. He estado trabajando en ello con los productores y con los AR, que se ha podido ver dentro de la Academia. No quiero adelantar nada, pero yo creo que les va a gustar. Y mis aspiraciones son básicamente poder llegar a transmitir al mundo mi energía, mi música, y todo lo que tengo por decir, que he podido hacerlo en la última gala y en el resto de actuaciones. Quiero llegar a que el mundo me entienda un poquito más a través de mi música.

¿Hay algún artista con el que te gustaría colaborar en el comienzo de tu carrera?

Sinceramente, no se me viene ningún nombre claro a la cabeza. Colaboraría con compañeros y excompañeros de la edición, pero colaborar con cualquier artista reconocido es un sueño a día de hoy. Me encantaría con mucha gente, no sabría decir un nombre concreto.

Por soñar...

Hombre, por ejemplo, últimamente de los artistas que he estado escuchando es Milo J, Rosalía... Son sueños, que si se llegan a cumplir mejor que mejor, pero de momento, me concentro en el trabajo y en mi propia superación.

¿Te ves haciendo más televisión después de OT 2023, como participando en Tu cara me suena o en el Benidorm Fest?

Pues la verdad es que no lo tengo muy claro. A día de hoy, me quiero concentrar simplemente en mi trabajo personal, en lo que puedo dar de momento, y todo eso se verá con el futuro. En principio, me conformo con trabajar y seguir una línea de trabajo.