Alba Carrillo ya luce como la “falsa presentadora” de la versión española de 'Jugando con fuego'

Netflix ha anunciado oficialmente que Alba Carrillo será la “falsa presentadora” de la versión española de Jugando con fuego. “Cuando te toque explicar a Alba Carrillo como personaje histórico en selectividad podrás decir que también fue la falsa presentadora de Jugando con fuego: España. Llega próximamente”, dice la compañía en un tuit. El mensaje viene acompañado de un vídeo de Carrillo, que es presentada como “falsa presentadora de 'Maestros de la seducción'.

Lo de “personaje histórico” es un guiño al último 'meme' de la modelo y la presentadora. Hace unos días, la colaboradora televisiva descubrió en el podcast Grupete de amigos que uno de los guionistas de dicho programa tuvo una cita con un profesor de Historia, el cual, movido por su profesión, le preguntó cuál era su personaje histórico favorito, a lo que el guionista respondió “Alba Carrillo” para enfado de su cita. La modelo, para rizar el rizo, acabó la entrevista enviando un audio al historiador justificando su condición de “personaje histórico”.

De vuelta a Jugando con fuego: España, la participación de Alba Carrillo en el reality de Fremantle salió a la luz hace un par de semanas, cuando la adelantó Algo Pasa TV. La misma cuenta explicó entonces que la colaboradora televisiva sería la “maestra de ceremonias” del formato y ejercería como “presentadora en su arranque de temporada”.

Aunque muchos medios tradujeron eso como que “Alba Carrillo va a presentar la versión española de Jugando con fuego”, lo cierto es que no será así, sino que más bien ejercerá como “gancho” del reality para la audiencia y especialmente para sus concursantes, como ya explicamos en verTele. Las versiones internacionales del programa que ya han podido (y pueden) verse en Netflix no cuentan con una presentadora, sino que su desarrollo se explica mediante una voz en off. Es cierto que el formato podría cambiar, pero según ha sabido este portal no será así.

¿En qué lugar quedará entonces la participación de Alba Carrillo? El papel de la modelo será importante, y realmente “presentará” el formato... pero sólo al principio y de manera casi puntual, testimonial. Teniendo en cuenta el vídeo de Netflix, todo apunta a que Carrillo “presentará” un programa llamado 'Maestros de la seducción', que es en el que los concursantes creerán estar. Sin embargo, muy pronto descubrirán que en realidad están en Jugando con fuego, con todo lo que supondrá para ellos.

Porque en Jugando con fuego, diez concursantes (por lo general, cinco chicos y cinco chicas) son invitados a pasar las vacaciones de su vida en una villa paradisíaca. Todos son tan atractivos físicamente como alérgicos al compromiso, y creen que van a pasar cuatro semanas de fiesta en fiesta y practicando sexo de manera desenfrenada. Pero pronto descubren la 'trampa': tienen prohibido realizar cualquier tipo de acto sexual. Quienes aguanten hasta el final podrán embolsarse una gran suma de dinero, pero si caen en la tentación la cifra irá menguando,

Por tanto, Carrillo no tendrá una continuidad, tampoco como la voz en off, y será más bien una aparición puntual. Simplemente se respetará el formato original de Too hot to handle, y dado su tirón entre el público joven Alba Carrillo ejercerá como “gancho” en los primeros compases de programa.