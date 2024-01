Netflix prepara la versión española de 'Jugando con fuego', su reality al estilo 'Tentaciones' que penaliza el sexo

Netflix ya ha elegido su próximo proyecto de no-ficción para España. La plataforma de streaming y la productora Fremantle (Got Talent, Mask Singer) preparan la adaptación española de Jugando con fuego (Too Hot to Handle), un reality al estilo de La isla de las Tentaciones que pasa por ser, a su vez, una de las producciones más exitosas de Netflix a nivel mundial fuera de las series y las películas. Ahí están las cinco ediciones de la versión original, estrenada en abril de 2020, y las tres versiones internacionales que han visto la luz desde entonces: Latino, Brasil y Alemania.

Ahora, según avanza Bluper, España también tendrá su propia versión de este formato original de Netflix y Fremantle. En Jugando con fuego, diez concursantes (por lo general, cinco chicos y cinco chicas) son invitados a pasar las vacaciones de su vida en una villa paradisíaca. Todos son tan atractivos físicamente como alérgicos al compromiso, y creen que van a pasar cuatro semanas de fiesta en fiesta y practicando sexo de manera desenfrenada. Pero pronto descubren la 'trampa': tienen prohibido realizar cualquier tipo de acto sexual.

No pueden besarse, ni tener sexo entre ellos ni recurrir a la masturbación, entre otras prohibiciones de la misma índole. Cada vez que se salten esta norma, el premio final irá menguando. Así se lo hace saber Lana, la asistente virtual que vigila todos sus movimientos. Por tanto, el objetivo del programa es que los concursantes tengan conexiones emocionales reales, que vayan más allá de la atracción física y las ganas de tener sexo. Para conseguirlo hacen diferentes pruebas de la mano de expertos, a través de las cuales se abren a nivel sentimental y comprenden por qué son reacios a comprometerse con otra persona. El concursante o concursantes que más evolucionan en este sentido, ganan el premio.

La adaptación española de Jugando con fuego, que se grabará en República Dominicana, es el nuevo intento de Netflix por explorar el terreno de la no ficción, y especialmente el de los realities, dentro de nuestro país. Intentos anteriores como Insiders, Amor con fianza, ¿A quién le gusta mi follower? y Falso amor tuvieron, en su conjunto, un impacto relativamente bajo, llegando a las dos temporadas en el mejor de los casos.

El éxito internacional de Too Hot to Handle, el buen recuerdo que dejó su primera edición en España (entretuvo a más de uno durante los primeros compases de la pandemia) y el tirón que sigue teniendo La isla de las tentaciones en Telecinco se presentan, a priori, como buenas armas para romper la débil racha de Netflix con sus realities españoles.