Las 17 series de la semana se visten de 'Balenciaga' para correr entre 'Galgos' y defender 'La ley del mar'

La cuesta de enero no afecta a las series de televisión. No hay más que ver el volumen que cogen una semana más. Son, en total, 16 lanzamientos (entre debuts y regresos, ficción y docuseries) los que se concentran entre el lunes 15 y el domingo 21 de este primer mes del año, que ya empieza a poner las cosas complicadas a la audiencia. No hay que olvidar las 13 que ya teníamos en la semana previa...

Con semejante caldeo, será agradecido sentir el la gélida sensación que promete el regreso de True Detective, casi cinco años después de la temporada 3, con una rompedora cuarta temporada liderada por Jodie Foster ante las cámaras y por Issa López tras ellas. Lanzada el mismo lunes 15, es el gran estreno del mes en HBO Max, y uno de los títulos internacionales de mayor calado que recibiremos en las próximas semanas.

Sin embargo, en lo que tenemos que pensar es en el superávit de producción nacional que se empieza a agolpar en lo que va de enero. Esta semana son tres las que se van sucediendo en la programación y el streaming: empezamos por Galgos, el primer lanzamiento español del 2024 en Movistar Plus+, que habrá de enfrentarse a las inevitables comparaciones con Succession, con la que comparte temática y ciertos elementos narrativos, tratando de abordarlos desde nuevas perspectivas. Se estrena el jueves 18, un día antes de que llegue Cristóbal Balenciaga a tratar de imponer su patrón en Disney+. Dos años ha necesitado esta ambiciosa producción, que tiene detrás al talento creativo de Loreak, Handia y La trinchera infinita (Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga), y que confecciona un modelo del diseñador español ajustado a la figura de Alberto San Juan.

Y para cerrar la semana, La ley del mar, también el estreno inaugural del año en materia de ficción para TVE. Coproducida por À Punt, la autonómica valenciana la lanzó este pasado lunes 15 en su región; solo una semana después, La 1 la ofrece del tirón, con sus tres episodios en una única noche. No tiene tiempo que perder la corporación, a juzgar por esta decisión y por la cartera de proyectos que tiene, donde los siguientes en salir parecen ser Zorro y Detective Touré. Pero no adelantamos acontecimientos aún.

Hay más, mucho más, para variar: desde una docuserie con Jason Momoa, que nos descubre su pasión por la escalada, y la nueva serie francesa de Antena 3, Serial Lover; hasta ficciones distópicas, románticas y una continuación de Oliver Twist, The Artful Dodger, en la que podremos ver lo que ha crecido Thomas Brodie-Sangster, el encantador hijastro de Liam Neeson en Love Actually.

True Detective: Noche polar (15 de enero, HBO Max y Movistar Plus+)

Así es la serie: Cuando la larga noche de invierno cae en Ennis, Alaska, los ocho hombres que operan la Estación de Investigación Ártica Tsalal desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro y escarbar en las atormentadas verdades que yacen enterradas bajo el hielo eterno.

Arcadia (15 de enero, Syfy)

Así es la serie: Tras una gran catástrofe, surge una nueva sociedad, Arcadia. Como prevalece la escasez, se introduce una Puntuación Ciudadana. Seguimos la vida de una familia respetuosa con la ley que, gracias a su alta puntuación, puede llevar una buena vida. Todo cambia cuando el padre de la familia es deportado de Arcadia al mundo exterior. Al fin y al cabo, ha cometido fraude con el algoritmo y la puntuación de dos de sus hijas. Su mujer y sus cuatro hijas reciben puntos de penalización que rebajan seriamente su puntuación. ¿Sobrevivirá la familia a este revés? ¿Cómo es vivir con una puntuación?

The Lazarus Project T2 (15 de enero, AMC)

Así es la serie: En esta nueva entrega, el mundo entra en una espiral infinita en la que el planeta se extingue constantemente. Los miembros del Proyecto Lazarus deben luchar contra el tiempo para hallar una solución antes de que la humanidad desaparezca para siempre. Entre los componentes del equipo secreto capaz de viajar en el tiempo está George (Paapa Essiedu), aunque ha caído en desgracia tras traicionar la organización. George está decidido a redimirse y recuperar la confianza de sus compañeros y del amor de su vida. Pero cuando descubre que la causa por la que está luchando es más siniestra de lo que parece, George empieza a sospechar que la única persona en la que realmente puede confiar es él mismo.

Cara a cara T3 (16 de enero, Filmin)

Así es la serie: Holger Lang recibe un vídeo del asesinato de Christina, su protegida y posible heredera. Holger comprende inmediatamente la conexión de su muerte con su querido hermano menor, Markus. La temporada final de la serie antológica nórdica, donde seremos testigos de interrogatorios que llevarán a los personajes al límite.

Serial Lover (17 de enero, Antena 3)

Así es la serie: Guillaume es capaz de hacerse pasar por piloto de avión, cirujano o famosos reportero con una naturalidad perfecta. Sus dotes para convencer consiguen engañar a los profesionales más experimentados de su campo. A través de este don, logra manipular a todos los que le rodean y, especialmente a las mujeres, a quienes, tras robarles sus ahorros, desaparece de sus vidas. Las víctimas del protagonista, traicionadas y engañas, afrontaran el abandono, encontrándose y uniendo sus fuerzas para así atraparlo. Para ello deben superar la tristeza y abandonar sus propios prejuicios, para así echar por tierra cualquier certeza.

Pesadilla de un secuestro en California (17 de enero, Netflix)

Así es la docuserie: Una joven pareja afirma que les han entrado en casa y los han secuestrado, pero la policía no acaba de creer su historia. ¿Por qué las víctimas están tan tranquilas? ¿Fue todo un bulo? Esta docuserie de tres partes de los creadores de ‘El timador de Tinder’ desvela las consecuencias de la tendencia general a juzgar por las apariencias y el daño que hacen las autoridades cuando desconfían.

Siempre fui yo T2 (17 de enero, Disney+)

Así es la serie: Tres años después de los acontecimientos de la primera entrega, Lupe, Noah y El Faraón se reencuentran en el Caribe colombiano para grabar un álbum de reencuentro. Sin embargo, pronto se desencadena el misterio, con la desaparición de un valioso collar que pertenecía a Lupe

Galgos (18 de enero, Movistar Plus+)

Así es la serie: La crisis del sector, avivada por la corrupción interna, la presión de las marcas blancas, la amenaza de nuevas normativas que buscan una alimentación más sana y el posible cierre de la fábrica más antigua del grupo provocan una serie de sucesos en cadena que harán temblar los pilares de los Somarriba. Es ahora cuando la lealtad, el amor, la confianza y la familia tendrán que medirse frente a la traición, el egoísmo, el control y el engaño.

Nuestra crítica: 'Galgos' da pie a la comparación con 'Succession', pero sin renunciar a su 'Marca España'

The Artful Dodger (17 de enero, Disney+)

Así es la serie: Irreverente continuación de Oliver Twist, que explora la vida adulta del famoso príncipe de los ladrones. Ambientada en la Australia de 1850, en la animada colonia de Port Victory, Jack Dawkins ha convertido sus rápidos dedos de carterista en los de un cirujano. El pasado vuelve para perseguirlo, sin embargo, con la llegada de Fagin, que intenta llevarlo de nuevo al mundo de la delincuencia.

La tercera persona (18 de enero, Sundance TV)

Así es la serie: Después de numerosos intentos de reproducción asistida y varios abortos, es el momento de aceptar que el cuerpo de Elie no está preparado para la maternidad y deciden recurrir a la gestación subrogada. Otra mujer de la misma ciudad, desesperada por solucionar sus problemas económicos, se ofrece a gestar a su futuro hijo. A raíz de esta decisión se expone una montaña rusa emocional donde los tres experimentarán una pérdida de control en sus vidas y donde se retratan no solo el amor y la generosidad, sino los celos y el deseo.

On the Roam (18 de enero, HBO Max)

Así es la docuserie: Jason Momoa viaja por todo el país para conocer a personas extraordinarias que abren su propio camino: artesanos, fabricantes de motocicletas, músicos y atletas.

Kübra (18 de enero, Netflix)

Así es la serie: Los callejones de Estambul son el hogar de Gökhan, un hombre que intenta enderezar su vida para casarse con la mujer que ama. Pero todo se complica cuando Kübra empieza a enviarle mensajes por una red social en los que afirma que Gökhan es «diferente». Aunque al principio decide ignorarlo, Gökhan acaba entendiendo el significado del mensaje y descubre la identidad de Kübra, que lo informa y advierte de cosas que nadie sabe, incluso sucesos inesperados. La aceptación del mensaje empuja a Gökhan por un arduo camino, en el que encontrará tanto aliados como enemigos. Al final, Gökhan acabará tomando partido en un conflicto que percibe como una guerra entre la luz y la oscuridad.

Cristóbal Balenciaga (19 de enero, Disney+)

Así es la serie: El biopic sobre el famoso diseñador español comienza en 1937, cuando Balenciaga presenta su primera colección de alta costura en París. Atrás queda una exitosa trayectoria en sus talleres de Madrid y San Sebastián vistiendo a la aristocracia española. Sin embargo, los diseños que en España marcaban tendencia no terminan de funcionar en el sofisticado imperio de la moda. Guiado por su obsesión por el control, Balenciaga definirá su estilo y acabará convirtiéndose en uno de los diseñadores más importantes de todos los tiempos.

Hazbin Hotel (19 de enero, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Así es la serie: En un intento por encontrar un medio para reducir la sobrepoblación del infierno, la hija de Lucifer abre un centro de rehabilitación que ofrece a los demonios una oportunidad para la redención.

El legado (19 de enero, Netflix)

Así es la serie: Yoon Seo-ha es una docente universitaria que aspira a mejorar su sueldo y su puesto en la institución convirtiéndose en profesora titular. Un día, se entera de que un tío paterno, del que hacía mucho que no sabía nada, ha fallecido, y que la ha designado única heredera del cementerio familiar. Durante el funeral de su tío, Kim Young-ho, medio hermano de Seo-ha, provoca un altercado y exige que lo incluyan en el testamento. Para Seo-ha, Young-ho es el hijo de un padre infiel que huyó de su hogar, y las complicaciones derivadas de la herencia del cementerio avivan recuerdos dolorosos que preferiría olvidar. Para empeorar las cosas, varios sucesos inquietantes y sobrecogedores perturban la vida cotidiana de Seo-ha. Entretanto, Choi Sung-jun, un policía que investiga un asesinato en el pueblo, deduce, a partir del extraño comportamiento de los lugareños, que no es un simple homicidio. Ccuando hay otro asesinato, el caos se apodera del pueblo.

La ley del mar (21 de enero, TVE)

Así es la serie: El 14 de julio de 2006, José Durá 'Pepe' (Tosar), y nueve tripulantes más del pesquero 'Francisco y Catalina' tomaron la decisión, amparada según ellos en la denominada “Ley del Mar”, de subir a un barco preparado para 10 tripulantes a 51 inmigrantes eritreos varados a diez millas de Malta, entre los que se encontraban una niña de 2 años y una mujer embarazada. Durante nueve largos días, la embarcación quedó a la espera de la decisión de las autoridades europeas. Mientras las negociaciones se sucedían entre la diplomacia de media Europa, más de sesenta personas convivían en apenas cincuenta metros cuadrados.

La Brea T3 y Final (21 de enero, HBO Max)

Así es la serie: Tras los acontecimientos del final de la segunda temporada, la familia Harris ha quedado atrapada indefinidamente en el portal prehistórico. Ahora toca prepararse y hacer frente a toda clase de criaturas salvajes de otro tiempo, empezando por un temible tiranosaurio rex, mientras tratan de sobrevivir.