La surrealista disculpa de Broncano con Chanel por decir que su victoria en el Benidorm Fest fue “un tongo increíble”

Tras visitar OT 2023 y también El Hormiguero esta semana, Chanel continuó este miércoles con su tour televisivo en el plató de La Resistencia. Un programa por el que todavía no había pasado en estos años de exposición mediática por un motivo de peso: la crítica que lanzó David Broncano tras su victoria en el Benidorm Fest 2022, cuando afirmó que esta había sido “un tongo increíble”.

Así se lo recordó la propia intérprete de SloMo en su primer encuentro con el presentador de Movistar Plus+. “Pensaba que ya habías venido”, dijo él al presentarla en el programa. “¿Sabes qué pasa? Que donde no me quieren me costaba venir un poco”, comentó ella, sarcástica.

En ese momento, La Resistencia mostró en pantalla las palabras que pronunció Broncano hace ya dos años, cuando la elección de Chanel como representante de Eurovisión generó polémica. “Fue un engaño absoluto, un tongo increíble tanto artístico como democrático”, comentó en su día el cómico ante Inés Hernand, a la que dijo que “TVE me ha robado”, entre la sinceridad y la ironía, y se mostró dolido por la derrota de Tanxugueiras: “Eso no tenía sentido, había unas canciones guapísimas como la de las chicas gallegas”.

Las disculpas de Broncano a Chanel

“¿En qué momento lo dije, antes de que fueses a Eurovisión o después?”, preguntó el presentador a Chanel, y ella le sacó de dudas: “Pues como la mitad de España, antes”. Y aunque lo cierto es que el rostro de Movistar ya se retractó en su programa cuando la artista arrasó en Turín con un histórico tercer puesto, aprovechó la visita al plató para disculparse con ella a la cara.

“Caí víctima de mis propias palabras”, comentó Broncano, mientras Ricardo Castella intentó echarle un cable: “Es que el resto de candidatos caían muy bien todos”. “¿Qué pasa, que yo no caía bien?”, preguntó la invitada, que se mostró dispuesta a firmar la paz. “¿Estás arrepentido?”, le dijo, y el presentador continuó con la broma. “Ahora aquí en persona... imagínate que te digo que no”.

Para pedir perdón y escenificar su reconciliación, David Broncano se ofreció a echarse al suelo y reptar hacia Chanel leyéndole un poema. Y así ocurrió: “Te pido disculpas de corazón, lo siento mucho. Me alegro de que hayas venido”, zanjó el presentador, antes de fundirse en un abrazo con su invitada.