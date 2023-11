Andy y Lucas anuncian su pausa en 'El Hormiguero': “Fui al cardiólogo y ahora tengo una pequeña válvula”

La visita de Andy y Lucas, este martes 14 de noviembre, a El Hormiguero seguro que será inolvidable tanto para ellos como para sus seguidores porque aprovecharon para anunciar su separación.

Al sentarse en la mesa del programa de Antena 3, Pablo Motos les daba paso de la siguiente manera: “Después de 20 años de carrera, de 8 álbumes de estudio, 3 recopilatorios, 20 discos de platino habéis tomado una decisión” y permitía que fuera Lucas quien hablara.

“Llevo todo el día con un pellizco en el estómago. Primero quiero darle las gracias a Andy por este tiempo haber confiado en mí como empresa. Hace cinco años tomé las riendas empresariales del grupo y ha sido complicado porque soy un psicópata del trabajo. De un tiempo atrás me dieron unos mareos por la tensión alta. Fui al cardiólogo y ahora tengo una pequeña válvula y hemos decidido que lo mejor es bajar un poco el ritmo. Así que es el momento de hacer una gira despedida”, anunció ante las lágrimas del club de fans presente entre las gradas.

“Os vais a separar” aclaraba el presentador pero Andy corregía: “No es separarnos, es tomarnos un descanso. No sabemos si vamos a volver porque su salud es lo primero”. Y explicó su versión de la historia: “Lucas se guarda sus problemas y cuando me lo contó casi llorando intenté apoyarlo, pero me fue contando la evolución y ya me decía a lo último que no lo aguantaba”.

Por lo que Lucas subrayó la importancia de “la última gira de 2024”: “Se llama 'Nuestros últimos acordes' y tendrá momentos emotivos para nosotros. Tenemos cuatro fechas para el año que viene”.

Motos les preguntó cómo ven su futuro el uno sin el otro, tras estar toda la vida tocando juntos: “Hemos sabido invertir bien nuestro dinero, más de lo que la gente piensa. En el ladrillo, muchísimo (...) La parte económica está resuelta pero la emocional es la que duele” confesaba Lucas. “Lo que hemos conseguido solo los dos lo sabemos. No pensábamos que iba a llegar este día tan pronto después de conseguir nuestros sueños”.

A lo que Andy añadía: “Tendré que ir al psicólogo porque llevo toda la vida con él. No me he parado a pensar cómo será el día después del concierto. Yo no voy a dejar de cantar, no al mismo nivel pero en mi casa sin parar”, zanjó.