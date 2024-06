Armie Hammer reaparece tras las acusaciones de abusos y canibalismo y dice estar “agradecido de todo lo vivido”

Más de tres años desde que la carrera de Armie Hammer se viera colapsada por los escándalos de tipo sexual, el actor ha reaparecido públicamente. Lo ha hecho para asegurar que se siente “agradecido” por lo vivido y añade que las acusaciones contra él tuvieron un efecto “sanador” en él. Según él, le motivaron a tratar sus adicciones y comportamientos.

En 2020, comenzaron a difundirse acusaciones múltiples contra el intérprete de películas como Call Me By Your Name. Una mujer aseguró que Hammer la agredió sexualmente durante horas en 2017. No fue esta la única denuncia en esa línea: otras dos mujeres se manifestaron alegando que la entonces estrella las había presionado para realizar prácticas sadomasoquistas; incluso trascendieron mensajes en los que él insinuaba a otra joven el deseo de “comérsela”, lo que disparó las insinuaciones sobre canibalismo. Aunque hubo investigaciones, no llegaron a prosperar en tribunales, por falta de pruebas.

En el verano de 2022, trascendió que Hammer había quedado arruinado y trabajaba como comercial de multipropiedades de las islas Caimán, adonde se había mudado para huir de las controversias. Ese mismo año, se estrenó una miniserie documental que reveló el historial de abusos que se conoce de la poderosa familia.

Ahora, en un podcast llamado Painful Lessons, Hammer se explaya y habla de la experiencia de estos años. También de las múltiples acusaciones contra él. “Incluso con lo que sea que la gente haya dicho, sobre lo que había sucedido, ahora estoy en un lugar de mi vida en el que me siento agradecido por todo lo vivido”.

“¿Cómo voy a ser caníbal?”

Hammer explica que estaba en un punto de su vida en el que “no me sentía bien”: “Nunca me sentía satisfecho, nunca tuve suficiente ni estaba en un lugar donde me sintiera contento conmigo mismo, o tuviera autoestima. Nunca supe cómo darme amor”. Las acusaciones contra él derivaron en que internase en una clínica de rehabilitación para tratar su adicción al sexo, al alcohol y las drogas. Eso fue “la muerte de mi carrera”.

Además, resta importancia a los rumores de canibalismo: “La gente me llamaba caníbal. ¡En plan, que me comía a gente! ¿Cómo? ¿Sabéis que tienes que hacer para ser un caníbal? ¡Tienes que comerte a la gente! ¿Cómo voy a ser caníbal?”.

Ahora, explica que su carrera está acabada, puesto que no es “un producto viable para el sistema de estudios”. Con todo, quiere volver a regresar al trabajo por su cuenta, y tiene intención de escribir un guion.

Hay que señalar que Hammer ya había hablado en una anterior entrevista, en ese caso por escrito, sobre las acusaciones. Si bien negó haber cometido delitos, sí reconoció haber incurrido en prácticas abusivas a nivel emocional, achacándola a su interés por el sadomasoquismo.