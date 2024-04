Athenea Pérez lamenta que dos jueces de 'Bailando con las estrellas' lastraran su puesto en la final: “No les gustó nada”

Athenea Pérez ha hablado tras quedar cuarta y última en la final de Bailando con las estrellas. La concursante lo ha hecho para poner en valor su trabajo y para agradecer el trabajo del público, pero también ha aprovechado la ocasión para señalar a dos miembros del jurado por su posición en la final del programa.

“A dos personas del jurado no les gustó nada lo que hicimos y las puntuaciones bajaron”, ha escrito la Miss Universo España 2023 en una storie de Instagram. Athenea no da nombres, pero todo apunta a que se refiere a Julia Gómez Cora y a Boris Izaguirre, pues ambos fueron los que menos puntos dieron a la murciana por las tres coreografías que realizó junto a Sergi Pedrós, su pareja de baile en el programa de Telecinco.

Julia y Boris puntuaron con un 8 su primera actuación cuando Antonia Dell' Atte, Blanca Li y Gorka Márquez lo hicieron con un 9, y en la segunda les dieron un 9 por el 10 del resto. En ambos casos, Gómez Cora e Izaguirre achacaron su puntuación a los nervios que, según ello, tanto Athenea como Sergi mostraron en la pista de baile. Sin embargo, la crítica que más descolocó a Athenea llegó en el último baile, un chachachá al que faltó “un poquito de alegría”, según Julia.

“Si no sientes alegría no vas a transmitir alegría al público, así que no nos olvidemos de eso”, dijo a continuación para sorpresa de la modelo, que respondió preguntando lo siguiente: “¿No he estado alegre?” Jesús Vázquez interpretó la pregunta como un “desafío” hacia el jurado. “Ya se acaba, Jesús. Para lo que me queda en el convento...”, contestó Athenea, que dio pie a la siguiente respuesta de Boris: “Ya que te vas a ir del convento, vete un poco más alegre, mi amor, y un poco más relajada”.

Así pues, el propio Boris y Julia dieron un 8 a Athenea, mientras que sus compañeros de jurado puntuaron la actuación con un 10. De esta forma, Athenea llegó al recuento final con 136 puntos por los 143 de María Isabel y los 145 de Adrián Lastra. Aún quedaba el voto del público, pero este, lejos de dar a la murciana el impulso que necesitaba, llevó a Athenea a la cuarta posición. Los espectadores situaron por delante a Bruno Vila, y eso que el 'Mozo de Arousa' apenas recibió 94 puntos de los jueces. Además, alzaron a María Isabel hasta la victoria final.

Athenea reconoce estar “triste” por la final

“El apoyo del público fue decisivo y aunque ya contaba con el vuestro, recordemos que soy Athenea de Murcia, Churra. ¡Familia, no somos famosos!”, dice ahora la concursante, que da las “gracias a todos” sus seguidores “por intentarlo”. “Lo luchamos, clavamos las coreografías antiguas y arriesgamos con la nueva”, añade la participante, que reconoce estar “triste porque llevo heridas por todas las piernas de estas dos semanas matándome a trabajar”.

“No pasa nada, la final es un logro increíble, pero tenía ilusión, ganas, ambición. De nuevo me encuentro con un techo imposible de romper a pesar de mi esfuerzo”, apunta la concursante, que promete seguir luchando para alcanzar nuevas metas en el futuro: “No pienso dejar de luchar, estoy acostumbrada a tener que demostrar el triple. Llevo haciéndolo desde que nací y a nadie le daré ese gusto. NUNCA. Gracias de corazón”.