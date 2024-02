Tensión en 'Bailando con las estrellas' entre Bruno y el jurado antes de anunciarse una repesca y dos bajas

Bailando con las estrellas modificó este sábado su mecánica (una vez más) y expulsó a dos parejas en vez de a una.

El programa, que hizo líder de audiencia a Telecinco, dedicó su primera parte al duelo que había quedado pendiente la semana pasada. Las dos concursantes menos votadas de la gala anterior, Sheila Casas y Mala Rodríguez, se jugaban su permanencia en el talent show que presentan Jesús Vázquez y Valeria Mazza.

Por tres votos contra dos, el jurado decidió que la cantante gaditana había hecho una mejor actuación y debía por ello quedarse en el programa.

Después empezaron a desfilar sobre el escenario los demás bailarines, Bruno Vila entre ellos. El conocido concursante de Reacción en cadena protagonizó el momento más tenso de la noche al enfrentarse a los jueces de Bailando con las estrellas.

Durante los ensayos arremetió contra ellos por las malas valoraciones que le habían dedicado. “Se cebaron conmigo. Fue como una metralleta contra mí”, lamentó. “Hicieron leña del árbol caído y me sentí mal, desmoralizado”. “Einstein decía que el éxito es 99% transpiración y 1% talento. A mí me falta ese 1%”, bromeó ante las cámaras mientras practicaba el baile.

Este sábado, los 'expertos' volvieron a la carga. “No has nacido con el don del baile, pero tampoco has nacido con el don de la coordinación, en otras actuaciones al menos nos regalabas simpatía y diversión, pero en esta ocasión te he visto sufrir y me has hecho sufrir a mí”, le espetó Julia Gómez.

Boris Izaguirre le dio un consejo, una “cosa absurda pero importante”. “En el éxito, es importante no creérselo. El éxito es muy mezquino y tramposo”, le recomendó. “Para nosotros es muy difícil esta situación”.

“No hay ninguna maldad en nuestro voto, simplemente tenemos muchos participantes y tenemos que ser justos con los demás”, se justificó Blanca Li.

Pero Bruno dejó claro que se siente poco valorado por el jurado. Algunos comentarios, dijo, fueron excesivamente dañinos. “Yo me he divertido, no he sufrido, pero me acaba de caer un chaparrón, el Katrina sobre mí”.

Las puntuaciones no fueron más altas en esta ocasión. De hecho, Julia Gómez le dio un 1. Nunca antes en el programa se había colocado una nota tan baja.

“Julia, creo que ese 1 nace del rencor”, soltó el gallego. “¡A mí no me pasa nada, no te tengo ningún rencor!”, le aclaró ella mientras se levantaba para darle un abrazo. Bruno se quedó de piedra.

La competición continuó después hasta el momento de las nominaciones. Josie y Elena Tablada fueron los concursantes menos votados, por lo que tuvieron que medirse en un duelo final. Tras su último baile, el colaborador de Zapeando fue expulsado del concurso.

Pero Josie tendrá una segunda oportunidad. Él y todos los eliminados. Bailando con las estrellas anunció este sábado que en la próxima gala se llevará a cabo una repesca con los concursantes que han sido expulsados en las últimas semanas: José Manuel Pinto, Carlota Boza, Miguel Torres, Sheila Casas, Ágatha Ruiz de la Prada y el propio estilista. Dos de ellos volverán al programa.