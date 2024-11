Beatriz Luengo anuncia en 'En boca de todos' que ha demandado a Willy Toledo por sus palabras contra Yotuel Romero

Beatriz Luengo ha anunciado que ha interpuesto una denuncia a Willy Toledo, a cuenta de unos comentarios que el actor realizó a través de redes sociales contra su marido Yotuel Romero. Ha sido la cantante quien ha explicado entre lágrimas lo ocurrido al programa En boca de todos de Cuatro, así como su pretensión de litigar con el intérprete, al que ahora podemos ver en la serie La última noche en Tremor.

Todo se origina hace una semana, con la visita de Luengo y Romero a Late Xou, el programa de entrevistas de Marc Giró en La 2, para hablar de su documental Patria y vida, documental que ella ha dirigido y él protagonizado. Los comentarios del exintegrante de Orishas sobre la situación en Cuba. Romero explicó que no podía volver a su país natal, a cuenta de este tema, crítico con el régimen. “Si escuchas la canción, vas preso 10 años. Y si en Facebook escribes Patria y Vida, estando en Cuba, te meten 5 años en la cárcel”, afirmó.

En respuesta, Toledo cargó contra el músico a través de la red social X: “Entre lo que cuenta (todo mentira) y lo que no (oculta que su familia en Cuba lo ha repudiado por gusano) el tal Yotuel es el paradigma de sujeto que vendería a su hijo por tres monedas”, escribió el intérprete. Días después, Luengo contraatacó contra Toledo por sus palabras: “Es aberrante que usted ponga en su boca a mi hijo (menor de edad) para insultar a mi marido. Que sea capaz de decir algo tan fuerte como que mi marido 'lo vendería por 3 monedas' y lo peor es que los medios de mi país se hagan eco. Como madre me siento desprotegida y sorprendida que se le dé voz a un tarado”.

Toledo replicó a su mensaje: “Tus amenazas te pueden servir entre la basura fascista de la que el impedido intelectual de tu maridito y tú os rodeáis en Miami. Conmigo, has tocado en hueso. Será un placer deciros a la cara (a ti y al gusano de Yotuel) el asco que me provoca la gentuza como vosotros”.

Anuncia que va a demandar a Toledo en 'En boca de todos'

Días después, la que fuera integrante del reparto de Un paso adelante ha comparecido, en conexión desde su domicilio en Miami, para En boca de todos, donde ha mantenido el mismo discurso: “A mí hijo nadie lo va a vender porque mi hijo es un ser de luz y sus padres están aquí para luchar con amor y con esfuerzo. Para mí es una aberración que el día de mañana vaya a encontrar un titular tan miserable”.

Luengo asegura que previamente a este intercambio de mensajes no sabía quién era Guillermo Toledo. “Vi este insulto, que me empezó a mandar la gente. Fui a googlearle, vi que había sido actor. Quise reconocerle de hace unos años, de cuando vivía en España, pero no tenía ni idea”, afirma. “Luego me puse a mirar en redes y me di cuenta de que venía insultando desde hace tiempo y diciendo estas mentiras de mi esposo, de que había pedido endurecer el bloqueo”.

“Todo lo que está diciendo son mentiras y difamaciones”, continuaba: “Que defienda su opinión, pero que no meta a los niños, que es mi denuncia. Cada uno es libre de opinar y respeto lo que él tenga para decir. Somos personas públicas, pero no puedo con que haya metido a mi hijo”, insistía, y se refería al hecho de que el actor estuviera utilizando una frase hecha al expresarse. “Yo no aguanto una retórica con un niño de 9 años que no sabe qué es una retórica, como tampoco aguantaría un chiste”, agregaba, considerando que “no se sostiene ninguna excepción literaria”.

Por todo eso, anuncia su decisión de llevar el enfrentamiento a los tribunales, con una demanda: “Le he puesto una denuncia. Estoy muy contenta de haberlo hecho y nos veremos en los tribunales”. Luengo, por su lado, acababa emocionándose ante las cámaras: “Me da mucha pena que ahora en mi propio país tenga miedo de encontrarme a este señor y sentirme tan vulnerable”.