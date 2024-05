Belén Esteban llama “mentirosa” a Terelu y María Patiño responde al dardo envenenado que le envió desde TVE

Ni que fuéramos Shhh se hizo eco este jueves de las duras palabras que Terelu Campos lanzó contra algunos de los rostros del nuevo programa que ha vuelto a reunir a los colaboradores de Sálvame. La hija de María Teresa Campos aprovechó su presencia en Mañaneros junto a Lydia Lozano, ambas ahora tertulianas del magacín de TVE, para contestar a las críticas que ha recibido de sus excompañeros, quienes se han sentido molestos por el hecho de que la malagueña (ni su hermana Carmen Borrego) les ha deseado suerte ante esta nueva andadura que han comenzado.

“¿Se ha preocupado María Patiño, Belén Esteban, los que estéis allí, en saber cómo estoy yo, mis preocupaciones y mi situación? ¡Venga ya! Que los tiros van siempre en la misma dirección, en la mía”, expresó Terelu en el programa de La 1, aludiendo al mal momento que ha atravesado durante varios días por un problema en las cuerdas vocales.

Apenas unas horas más tarde, la colaboradora recibía la reacción de los aludidos, quienes dedicaron gran parte de la emisión en Canal Quickie a responderle: “Entiendo que Terelu esté enfadada conmigo por lo que yo dije”, empezó reconociendo Belén Esteban, en referencia al dardo que le lanzó durante su entrevista en el Late Xou de Marc Giró, donde aseguró que a Campos “no se la espera” y que ella “no le abriría la puerta” de su nuevo formato.

Acto seguido, cargó contra ella, acusándola de no decir la verdad: “Cuando Terelu dice que no se la llama por teléfono es mentira. Está mintiendo porque aquí sí que se le ha llamado. Que cuente la verdad. Yo hablaba de mí, no en nombre de la productora, yo le cierro la puerta porque no nos ha cogido el teléfono, no nos ha felicitado, no ha entrado nunca... ¿Pero nos está reprochando que no la llamemos? Cuando ella estaba en el hospital con neumonía, la llamé para ofrecerme a ir a pasar la noche con ella si me necesitaba, porque su hermana estaba en Supervivientes. Me dijo que no, que tenía otras amigas que iban, pero con eso quiero decir que si ahora no la he llamado cuando ha estado afónica es porque no lo he sabido”, se defendió la madrileña.

“Eres una mentirosa, Lydia Lozano tiene razón. Tú nos has contado que tenías ofertas de Telecinco, que aún te falta otro De viernes porque habías cerrado dos. Si vas a hablar, habla y cuenta la verdad”, prosiguió muy molesta Esteban. “Yo te quiero, porque me he considerado amiga tuya, pero ahora estoy muy molesta. No me ha gustado nada el tonito, ¡pero no digas que no hemos levantado el teléfono, porque no es verdad!”, sentenció.

María Patiño también responde molesta a Terelu Campos

Enseguida, María Patiño tomaba la palabra para expresar su posición, también muy enfadada con las palabras de Terelu. La presentadora de Ni que fuéramos empezó dejando claro que a ella no le gustó lo que Belén Esteban dijo de ella ante Marc Giró: “Pero no hay ningún problema porque aquí no vamos en pandilla, cada uno dice lo que quiere. El problema es que tienes que diferenciar el ámbito personal y el profesional. Profesionalmente te estás buscando la vida, y sabemos que relacionarte con nosotros es un problema para los de la cadena de enfrente [en alusión Telecinco], pero no hay ninguna cadena en el mundo que prohíba felicitar a una amiga. No existe ningún Código Ético que te prohíba felicitar a unos compañeros, de la misma manera que lo hicimos todos contigo cuando te vimos en TVE y en Telecinco”, se quejó.

A continuación, desmontó el argumento de Terelu sobre la falta de interés sobre su último problema de salud: “Este programa empezó el 15 de mayo y tu afonía el domingo pasado. No seas trilera. ¡No seas trilera! Porque además, cuando se tiene afonía, los dedos funcionan”, le recriminó la periodista, que quiso contestar en última instancia al dardo envenenado que le lanzó directamente a ella Terelu, aludiendo a la etapa en la que tenían que copresentar juntas Sálvame.

“Como estoy curada en salud, yo me alegro de que... [se detuvo a pensar] algunas personas hayan sumado mucho profesionalmente a mi vida”, soltó Terelu con retintín, en un mensaje que Lozano “traducía”, explicando que se refería a su relación con María Patiño. “Son momentos... Debería ser el día de 'hoy no te quiero', porque un día 'te quiero', otro 'no te quiero', otro regular, el día 'te echo de menos'... Estoy acostumbrada”, dijo entre dientes Campos en unas palabras a las que también respondió la presentadora de Quickie.

“Entiendo tu reacción de cabreo y estás en tu derecho de contestar, pero si tuvieses que contar algo de los que estamos aquí, y hablo por mí, me tendrías que hacer un homenaje. Tú me dijiste que nunca habías encontrado a nadie como yo, que se haya portado como me he portado contigo. Yo soy una persona más, no he ejercido nunca de presentadora ni de diva. Aquí somos cinco personas con cinco cerebros independientes y yo no cambio de opinión según el momento. Sigo pensando que tienes una serie de limitaciones que te impiden ser feliz como te mereces. Yo ya no quiero que me escribas para felicitarme, porque ya lo hace la gente que nos ve”, remató.