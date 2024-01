Blanca Paloma lamenta que no vaya a actuar en el Benidorm Fest 2024: “No amigos, no está pendiente”

Blanca Paloma no actuará en el Benidorm Fest 2024. Sí lo harán Vicco, Camela, Sergio Dalma y Abraham Mateo, que amenizarán las galas con algunos de sus éxitos, pero la representante de España en Eurovisión 2023 no está incluida en la lista de invitados que ha confeccionado TVE.

El listado oficial se conoció este sábado y rápidamente hubo quien se percató de que la artista ilicitana, ganadora de la pasada edición del Benidorm Fest con la canción EaEa, no ha sido convocada para esta ocasión.

La cantante ha lamentado esta decisión en la red social X/Twitter, donde algunos usuarios habían comentado que, tras conocerse el nombre de los cuatro artistas invitados, quedaba “pendiente” por saber si Blanca Paloma realizaría algún tipo de actuación en alguna de las tres galas que se emitirán a finales de enero y principios de febrero.

“No amigos, no está pendiente”, ha escrito para dejar bien claro que no actuará en el festival del que saldrá elegido el representante de España en Eurovisión 2024. “Ya me gustaría a mí cantaros en la final del Benidorm Fest”, lamenta.

No amig@s, no está pendiente💔ya me gustaría a mí cantaros en la final de Benidorm Fest🕊️ https://t.co/lDMkhAm2e0 — Blanca Paloma (@BlancaPaloma_rb) 20 de enero de 2024

La cantante no se refiere al motivo por el que no figura en la lista de invitados, aunque deja bien claro que a ella le habría “gustado” participar en la inminente celebración del evento.

Blanca Paloma fue concursante del Benidorm Fest en sus primeras dos ediciones (2022 y 2023). De la segunda salió con una sólida victoria que la catapultó directamente a Liverpool como representante española en Eurovisión 2023, aunque su canción EaEa no terminó de convencer al público y la alicantina regresó del Reino Unido con un puesto 17.