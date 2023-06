Brays Efe, a Nuria Roca: “Me ofrecieron hacer de Rita Barberá pero no lo vi apropiado”

Este domingo, Brays Efe visitó La Roca junto a Javier Botet para presentar El fantástico caso del Golem, su nueva película.

Tras hablar del proyecto, recordó que interpretar a Paquita Salas le había abierto las puertas de propuestas sorprendentes. Una de ellas se la confesó a Nuria Roca:

“En un momento me ofrecieron hacer de Rita Barberá en la explosión” comentó el actor entre risas. “No sé por qué me ofrecieron hacer de una señora pero no lo vi del todo apropiado”.

Los colaboradores preguntaron la razón de su rechazo y Brays respondió: “Al final no pretendo hacer papeles de señora. He hecho de señora en un proyecto [Paquita Salas] pero no es mi objetivo. Aunque Rita Barbéra es un papel con mucha profundidad”, añadió sobre la que fuera alcaldesa de Valencia durante más de 20 años.