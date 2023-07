El chiste con doble sentido de Sonsoles Ónega tras las quejas de una señora: “No se le ocurra volver a chupar colas”

El voto por correo sigue dejando imágenes curiosas en televisión. Eso sí, imágenes que poco o nada tienen que ver con las elecciones del próximo 23 de julio, como la aparición de improviso de Samantha Hudson en Informativos Telecinco o lo que ocurrió este jueves en Y ahora Sonsoles.

Pepa Romero, reportera del magacín de Antena 3, se fue hasta una oficina de Correos para informar de la frenética actividad que estos establecimientos están viviendo estos días, en los que están recibiendo a cientos de españoles dispuestos a ejercer su derecho al voto antes de irse de vacaciones. Era el caso de una señora que, sin pretenderlo, se acabó convirtiendo en protagonista por la utilización de una expresión que Sonsoles Ónega, mostrando su faceta más socarrona, aprovechó para hacer un chiste con doble sentido y de índole sexual.

La señora en cuestión se quejó del “desbarajuste” que ha sufrido con el voto por correo. Básicamente, porque los papeles para votar le llegaron el miércoles, por lo que sólo tenía de margen la tarde del jueves para entregarlos, ya que por la mañana trabaja y el viernes -último día para votar por correo- se marcha de vacaciones. Por tanto, la señora o los entregaba el esa tarde o no los entregaba. Y ella tenía clarísimo que los tenía que entregar, aunque para ello tuviera que “chupar la cola” que había en su oficina de Correos “igual que me he chupado las 48 horas pendiente en casa de que me llegara el voto”. “Mi marido y yo tenemos que dejar el voto antes de irnos de vacacione. Entonces, yo me voy a chupar la cola esta”, retiró.

Que la mujer utilizara hasta en tres ocasiones la expresión “chupar la cola” no pasó desapercibido para Sonsoles Ónega, que vio la oportunidad perfecta de poner un poco de humor al asunto. “Tiene toda la razón esta señora: que no se le ocurra volver a chupar colas”, dijo la presentadora, que desató con su comentario las risas en plató. También las de Pepa Romero, que respondió: “Ay, por favor. Estáis hoy con la retranca, ¿eh? Estáis hoy con la retranca”.

Pero aunque se ruborizó un poco, la reportera no dudó en trasladarle a la señora el comentario de la presentadora: “Que no vuelva usted a chupar colas, dice Sonsoles”. A la mujer no le gustó lo que había dicho Ónega, pero no por los motivos que cabía esperar, sino porque eso suponía no ejercer su derecho al voto. De hecho, volvió a utilizar la expresión de la discordia para responderla: “Entonces, ¿directamente no voto? Me tendré que chupar la cola, no hay más”. Eso sí, acto seguido cayó en la cuenta y dijo: “O me tendré que aguantar la cola”. “Tiene la mente limpia esta señora”, concluyó Pepa Romero antes de poner fin a esta divertida conexión.