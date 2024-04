Encuentran muerto al actor Cole Brings Plenty, de 27 años, tras días desaparecido

El actor estadounidense Cole Brings Plenty, conocido por su papel en la serie 1923, precuela de la exitosa Yellowstone, fue encontrado muerto este viernes 5 de abril en una zona boscosa de Kansas (Estados Unidos). Tenía 27 años.

La policía investiga las circunstancias de su muerte ya que todavía no se ha hecho público cuál fue la causa. Su cuerpo fue hallado “lejos” de un vehículo desocupado que despertó las sospechas de los agentes, informa Deadline.

El intérprete estaba desaparecido desde el pasado domingo, día en el que fue acusado de robo con agravantes, agresión doméstica y restricción criminal. La policía acudió a un apartamento en el que una mujer pedía ayuda a gritos, pero el actor no estaba allí.

Se desconoce qué relación pudo tener con este incidente, pero las cámaras de seguridad le grabaron huyendo a pie del lugar, según The Hollywood Reporter.

Cole Brings Plenty se dio a conocer en 2023 gracias a la serie 1923, precuela de la exitosa Yellowstone, distribuida mundialmente por Paramount+ y SkyShowtime. En esta ficción interpretó a Pete Plenty durante dos capítulos. También apareció en The Tall Tales of Jim Bridger e Into the Wild Frontier.