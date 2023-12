'Espejo Público' recupera a Jesús Sánchez Martos, el doctor de 'Sálvame', como su nuevo “divulgador”

Espejo Público prosigue con su gradual “salvamización”, no solo en cuanto al cariz de sus contenidos en el bloque Más Espejo, dirigido por Alberto Díaz, sino en cuanto a la nómina de colaboradores con los que se cuentan ahora.

El último en unirse al magacín de Antena 3 ha sido otro rostro que se convirtió en habitual de Sálvame durante sus últimos años en antena. Se trata en esta ocasión no de un tertuliano de crónica social, sino de un colaborador que adquirió relevancia especialmente durante la época de crisis sanitaria de la covid-19: el doctor Jesús Sánchez Martos.

El profesional, que fue consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante el mandato de Cristina Cifuentes, ya había aparecido en otros programas en los últimos tiempos. Si embargo, ha llamado la atención precisamente por sumarse a un elenco donde ya hay una buena representación de Sálvame, con Alonso Caparrós, Gema López, Laura Fa o Pilar Vidal.

Crítico con la eliminación de obligatoriedad de las mascarillas

Sánchez Martos intervino el miércoles en el magacín para hablar precisamente de la situación sanitaria en Navidades, marcada por el incremento de los casos de gripe y de coronavirus. Lorena García, que sustituye a Susanna Griso en su periodo de vacaciones, lo presentó como el “divulgador” del programa. La presentadora se sentaba en plató junto a sus colaboradores como si de una sala de espera se tratase, aguardando a las indicaciones del médico, que aprovechó para mostrarse crítico con el gobierno central.

“Se cometió el error por parte del ministerio de dar por acabado el tema del coronavirus, y se quitaron las mascarillas en los hospitales y centros de salud. Mi recomendación es que cualquier persona que vaya a un centro de salud deba ir con mascarilla”, afirmó, hablando de la incidencia de las enfermedades respiratorias en Navidad, para la que mostraron datos que, como indicó García, “recordaban a los del covid”.

En todo caso, el programa quiso luego tranquilizar indicando que el porcentaje de positividad del covid-19 apenas estaba variando (del 13,35 al 14,3%) frente al de la gripe, mucho más acusado (del 13% al 20%). Sánchez Martos quiso matizar: “Este virus de la covid no es estacional, es sociable, tiene que ver con la aglomeración de personas. Por eso aumenta en verano y en invierno. El contagio es más fácil. Esta variable no es tan grave, no escapa de la vacuna, y es altamente contagioso”.

“La mascarilla vino para instaurarse, como moda con el covid, pero la venimos utilizando mucho antes”, recalcó el profesional.