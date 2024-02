'GH Dúo' vivió la emoción muda de Lucía por ver a su hija, el cambio de look de Finito y su primer edredoning

El sexto Debate de GH Dúo tuvo como protagonistas a Lucía y a la pareja formada por Ivana y Finito, que entró a la casa como “visita” pero ya está protagonizando más vídeos que el resto de los concursantes.

Si empezamos por la joven de las Tentaciones, podemos concluir que vivió una de sus mejores noches en lo que lleva de experiencia. Si en la pasada gala acabó con lágrimas en los ojos por sentir que se habían olvidado de ella, en esta ocasión el público quiso que fuera la primera en descubrir que se había convertido en una de las tres finalistas.

“Pero ¿por qué si todavía queda? ¿Cuándo es la final”, decía algo asombrada por la rapidez, mientras agradecía también el apoyo: “Me ha dado subidón porque estaba echa una mierda. Muchas gracias”.

Seguidamente, Ion Aramendi le ponía un vídeo de su hija de 16 meses que le dejaba un recado. Algo que el público no pudo ver ni escuchar porque se trata de una menor, pero la concursante explicó que la había visto hablando de ella y dando besos a sus fotografías. “No se ha olvidado de mí”, decía entre lágrimas de emoción.

La historia de Ivana y Finito continúa

La entrada de Ivana y Finito a la casa cumplió con las expectativas y no dejaron de demostrar todo el amor que estaba naciendo entre ellos. Tanto que hasta pidieron una hora sin cámaras.

Aunque no les hizo falta porque el programa ya se encargó de dejarles la suite, donde protagonizaron el primer edredoning de la edición.

Tras ello, el programa les sentó en salas separadas para que el presentador les hiciera confesar lo que sentía el uno por el otro. El primero fue el 'Conquistador' que, con un look muy cambiado, explicó lo siguiente sin saber que ella le escuchaba:

“Siento algo que no es normal ahora mismo. Pero si te soy sincero me da miedo. No me lo esperaba pero me estoy frenando porque tengo respeto a este tema. Tengo miedo de que soy un embalao y que ella no me coja el ritmo. Pero lo que tenga que ser será. Siento magia, admiración por ella”, aseguró el hermano de Keroseno.

Al conectar con Ivana mostraba una gran sonrisa por las palabras que acababa de escuchar y transmitía sus sentimientos: “Tenemos miedos muy parecidos, creo que hemos hecho cosas muy parecidas en el amor. Como dejarnos llevar y olvidarnos del mundo. Yo en ese aspecto he madurado mucho y por eso pongo el freno”, explicó.

Finito: "Creo que necesito controlarme y dosificarme, porque así se pierde la magia de las cosas" #GHDúoDBT6 pic.twitter.com/h2T29k37ab — Gran Hermano (@ghoficial) 19 de febrero de 2024

Para continuar subrayando que la química es cada vez mayor: “Estamos en muy buena sintonía y pienso lo mismo que él. Es un tío super inteligente, amoroso, yo también le admiro un montón porque además de la locura que me encanta es que me hace reír”, reflexionó.

Elena e Ivana se enzarzan por Adara

Pero no todo fue positivo para la argentina, también recordaron cómo durante estos días, había explicado a Elena que al salir había descubierto que Adara seguía en pie de guerra contra ella: “Tu hija ha hecho una campaña para que yo me fuera brutal, cuando me fui lo celebró, se ha metido con gente que me ha defendido... cuando tú me habías dicho que no es ni rencorosa ni nada. Yo me sentí con necesidad de decírtelo. ¿Qué problema tiene conmigo si yo estaba aquí dentro?”

Algo que a la madre no le sentó bien y, lejos de escuchar a su excompañera, se dirigió entre gritos a su hija: “Adara estoy orgullosa de ti, sé quién eres, sé que no eres manipuladora, ni rencorosa...”

Pero los nervios se fueron caldeando hasta que Keroseno agradeció que entrara su hermano e Ivana porque se había sentido solo en la casa. Algo que hizo saltar a Elena porque ella siempre había intentado acoger al compañero. Por lo que la madre de Adara se puso como nunca antes la habíamos visto.