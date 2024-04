Los hermanos Iñaki y Nico Williams condenan con Broncano el racismo en el fútbol y piden “multas ejemplares”

La Resistencia emitió este lunes 29 de abril una de sus entregas más deportivas en Movistar Plus+ con la visita de la saltadora olímpica Ana Peleteiro y de los hermanos Iñaki y Nico Williams, futbolistas del Athletic Club que ganaron recientemente la Copa del Rey y que aprovecharon su visita al programa para condenar el racismo que a día de hoy siguen sufriendo en los estadios.

El más joven de los jugadores, estrella también de la Selección Española, fue víctima el pasado fin de semana de gritos racistas por parte de un sector de la grada del Cívitas Metropolitano durante el encuentro ante el Atlético de Madrid. Nico Williams paró el partido para avisar al árbitro y posteriormente celebró su gol señalando el color de su piel.

Sobre este episodio cuestionó David Broncano a los hermanos en su visita al programa de Movistar Plus+, donde ambos lamentaron que sigan sucediendo estas situaciones y pidieron “multas ejemplares” para que dejen de permitirse.

“Es tristísimo. El otro día hubo, de nuevo, lo peor que puede pasar en un campo de fútbol”, comenzó diciendo el presentador de La Resistencia. Fue entonces cuando tomó la palabra Nico, que puso el foco en las víctimas de racismo que están desprotegidas: “Es una pena que pasen estas cosas todavía a día de hoy. Me hicieron el sonido del mono. Más que por mí, miro por los más indefensos. Yo soy futbolista, algo que siempre he soñado ser, y para los más chavales y gente que está más desprotegida es peor”.

“Eso es un enfoque de puta madre. Vosotros estáis muy protegidos por muchas cosas, sois unas estrellas y todo el mundo os admira. Pero es verdad que si a vosotros os hacen eso, ¿qué no harán a los chavales en la calle?”, planteó Broncano, antes de que Iñaki Williams aportase también su visión.

El mayor de los hermanos comentó que “ese es el verdadero problema”. “Nosotros somos ídolos para muchas personas, para muchos niños, somos referentes. Vamos al campo de fútbol a hacerlo lo mejor posible. Yo no voy al teatro y se me ocurre insultar a cualquier persona, y en el fútbol parece que todo está permitido. Creo que el fútbol transmite otros valores más positivos que ir al campo a desahogarse”, denunció.

En esa línea, el delantero del Athletic añadió que “son miles y millones de niños los que les gusta practicarlo y ver a sus ídolos, y creo que el mayor ejemplo es cortar esto de raíz, poner multas ejemplares y que no se permitan estas situaciones”. “Esto es independiente del equipo que seas. Racistas a su puta casa”, zanjó el cómico y presentador de Movistar Plus+.

Su peor discusión como compañeros en un partido

Más allá de esta condena contra el racismo, los Williams hablaron con Broncano sobre cómo es su relación como hermanos y compañeros de equipo. Y, de hecho, confesaron un episodio reciente en el que una fuerte discusión por lo sucedido durante un partido terminó solucionándose con la 'ayuda' de su madre.

“Después de un partido en San Mamés casi acabamos a palo”, comenzó contando Iñaki, revelando que un conflicto por una jugada les duró horas. El pequeño de los dos finalizó un ataque chutando a puerta en vez de pasándosela al delantero, por el que este luego se le recriminó: “Le dije 'vaya fumadita te has pegado' y me contestó 'pues más que me voy a fumar'. Esa fue la calentada, dije 'por ahí no paso'”.

“Estuvimos una hora discutiendo, los compañeros decían 'ya vale' y seguimos hasta en la ducha. Nos fuimos a casa enfadados, cruzados. Luego ya fue mi hermano el que me escribió primero”, añadió Iñaki Williams. “Mi madre me empezó a decir que tengo que respetar a mi hermano mayor, y es lo que me tocó”, concluyó Nico.