El intento de Ion Aramendi por retener a la madre de Avilés en el 'Debate' de 'GH VIP': “A lo mejor perdemos esa opinión”

El paso de José Antonio Avilés por GH VIP está siendo especialmente criticado tras la expulsión disciplinaria de Álex Caniggia y Gustavo, pues muchos le consideran el responsable de la reacción violenta de sus compañeros. Algo que está dificultando la labor de su madre Carmen como defensora en el plató de Telecinco, tal como se evidenció este domingo en el Debate que presenta Ion Aramendi.

La progenitora del polémico participante se ausentó de los estudios de Mediaset y participó en la gala dominical a través de una conexión en la que quiso separar a la persona del concursante, y que terminó cortando de manera abrupta al considerar que sus intervenciones no servían “para nada”.

Así lo expresó Carmen en una de sus conexiones, después de intentar sin éxito defender las actitudes de Avilés en el juego. “No comparto la violencia ni la incitación al odio”, comentó en su primera aportación, lamentando los ataques personales que está sufriendo su hijo en plató a raíz de que los dos sancionados dejaran la casa de Guadalix: “No creo que tengan que iniciar el odio hacia él, ni decir que es una rata o escoria. Él es un concursante con su estrategia, pero nunca ha ofendido ni insultado a nadie”.

“Estoy de acuerdo contigo. Lo que hablamos aquí es el análisis de un concurso y de él como concursante. Y entendemos que él se presta a este juego. Está nominado, puede ser expulsado o no, pero no deja de formar parte del entorno de GH. Se analiza su concurso y no tenemos que juzgar qué tipo de persona es”, comentó Aramendi, aprobando la opinión de la defensora.

En otro momento de la gala, y tras conocerse en los porcentajes ciegos que uno de los nominados acumula a estas alturas el 79% de los votos del público para salir, Marta señaló a Avilés como responsable de su expulsión y criticó que saca lo peor de las personas. “Nadie saca lo malo ni lo bueno de una persona, cada uno lo tiene empolvado y sale cuando llega su momento”, defendió de nuevo Carmen.

“No creo que mis intervenciones sirvan para nada”

Ese fue el detonante para que la madre de Avilés creyese que su papel en el Debate había concluido, y así se lo traslado a Ion Aramendi: “¿Tienes algo que preguntarme más del comportamiento de Avilés como concursante? Porque si no, agradezco muchísimo que me hayáis ofrecido esta forma de intervenir pero me voy a retirar”, planteó, cuando todavía quedaba más de media gala.

Preguntada por el motivo, la defensora argumentó que “sigo viendo que el criterio que hay sobre Avilés es peor el de fuera que el de dentro. Creo que el hecho de que yo hable por él, aquí no hay nada que explicar. Fuera hay un malestar engendrado que cada vez se va acrecentando más y en la casa no lo hay. No creo que mis intervenciones sirvan para nada”.

“Los que analizamos somos los que estamos fuera. Los que están dentro tienen su propio comportamiento y no pasa nada. Hay colaboradores, hay defensores... creo que tu papel también es importante. Tú estás defendiendo a tu hijo y que quieras dejar de defenderlo a lo mejor perdemos esa opinión, ¿no te parece?”, planteó el presentador de los Debates, a lo que la madre del concursante dijo que “llega un momento en el que tiene que darse uno por vencido”.

Tras una pausa publicitaria, Aramendi volvió a conectar con Carmen para conocer su decisión sobre su participación en la gala. “Es importante que tú tengas una opinión diferente y si quieres participar, encantados. Si no te sientes cómoda y no quieres seguir participando, también encantados. Está en tu mano”, le dijo. Sin embargo, el conductor de Telecinco se quedó sin respuesta ya que tras evidenciar problemas de sonido, la defensora no volvió a conectar en directo.