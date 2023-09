Jesús Calleja pilla en la ducha al primer invitado de 'Planeta Calleja': “¿No tenías otro momento?”

Mientras cuenta las horas para el estreno de la novena temporada de Volando voy, que se verá en Cuatro desde este lunes, Jesús Calleja ha empezado a grabar las nuevas entregas del otro programa que presenta en Mediaset: Planeta Calleja.

Su primera parada, Sri Lanka; su primer invitado, Álvaro Rico. El aventurero viajará hasta el sudeste asiático con el famoso actor de series como Élite, El Cid y Hasta el cielo, al que ha grabado mientras salía de la ducha.

Calleja suele hacer vídeos como este para anticipar algunos detalles del rodaje de su programa, pero en este caso ha sido bastante inoportuno.

“¡Eres un cabrón!”, exclama el joven intérprete toledano cuando descubre a Calleja acercándose a su habitación, en la que andaba tapado con una toalla tras salir de la ducha.

“Lo tiene todo: es guapo, lo está petando, es una de las grandes promesas del cine español y, además, ¡es buenín! Es el chico al que toda abuela querría tener de nieto”, dice el showman de Mediaset.

Él, acostumbrado a posar en paños menores para la exitosa serie de Netflix, dice estar encantado con esta expedición a orillas del océano Índico: “Me has traído a uno de los lugares más espectaculares que me has visto nunca”.

“Álvaro, no tenías ropa, ¿verdad?”, bromea el presentador, dando a entender que su invitado quería aparecer semidesnudo ante la cámara de su móvil. “¿No tenías otro momento de venir a la habitación?”, le contesta él entre risas mientras calleja enfoca los enormes excrementos de los elefantes que se acercan hasta el lugar en el que se alojan.

La temporada 12 de Planeta Calleja todavía no tiene fecha de estreno.