Juan José Ballesta habla para 'Así es la vida' tras negar en juzgado una presunta agresión sexual: “Estoy muy tranquilo”

Juan José Ballesta ha comparecido este martes en los juzgados de Parla tras ser denunciado por un presunto delito de agresión sexual. El que fuera protagonista de El Bola ha asegurado no conocer de nada a la denunciante y pretende solicitar el archivo del procedimiento penal, alegando para ello las contradicciones de la víctima en su declaración judicial.

La denuncia, recordemos, trascendió el pasado mes de octubre a través de TardeAR, y remite a unos hechos que habrían acaecido durante el verano. La supuesta víctima, de 47 años, denunció al actor y a otro hombre.

De acuerdo al relato de la mujer, que recoge El País, esta habría conocido al otro denunciado en una discoteca y se marchó a casa de este, donde la habría agredido sexualmente y retenido varios días en contra de su voluntad. Argumenta que si no abandonó el lugar fue a causa de la esquizofrenia paranoide que tiene diagnosticada, por no estar tomando la medicación. En ese tiempo habría coincidido con Ballesta, que le habría introducido su mano bajo la ropa interior de la mujer estando ambos cerca de un cajero automático. La presunta víctima ha puntualizado que no dijo que fuera amiga del intérprete, como se apuntó en Telecinco, sino que se conocían de vista por ser ambos de Parla.

“Ya he podido declarar y decir mi verdad”

Tanto Ballesta como el otro acusado han negado los hechos en sus respectivas declaraciones. El protagonista de series como Servir y proteger llegaba a primera hora a los juzgados, esquivando a los medios, aunque su declaración no tenía lugar hasta el mediodía, a las 12:30 horas, una hora después de hacerlo la denunciante.

Posteriormente, al abandonar las dependencias judiciales, hablaba ante los medios de comunicación personados en los alrededores para mantener su inocencia: “Yo lo que sé es que estoy muy tranquilo. Ya he podido declarar y decir mi verdad, y ahora a esperar a ver qué dicen ahora. No tengo nada que ver, ni conozco a esta mujer. Lo que tenga que ser, que sea”.

Ante la pregunta de si, con independencia de conocerla, hubiera podido coincidir con ella, el artista se ha reafirmado: “Yo no la conozco de nada ni he coincidido con ella en ningún lado”, ha insistido Ballesta ante los micrófonos de Así es la vida.

Por su lado, la abogada Beatriz Uriarte, que defiende al joven, también hablaba previamente con Vamos a ver. A ese programa decía que su cliente está inquieto por el “revuelo que causan estos delitos que tienen tanta estigmatización”. Asegura que pedirán el archivo del procedimiento contra su cliente basándose en las contradicciones en el relato de la víctima.