Telecinco detalla todo sobre '¡De viernes!', su nuevo programa de corazón con Santi Acosta y Bea Archidona

Telecinco oficializa sus planes para las noches de los viernes. Apenas dos semanas después de que trascendieran que preparaban un nuevo espacio de crónica social para la quinta noche de la semana, la cadena de Mediaset le pone nombre y presentadores.

Bea Archidona y Santi Acosta serán los presentadores de ¡De viernes!, nuevo magacín de prime time que tendrá su estreno próximamente, anuncia el grupo.

El formato está producido por Producciones Mandarina (En boca de todos, Código 10), y supone la nueva apuesta de producción propia para el viernes tras la cancelación del Deluxe, y después del mal funcionamiento del efímero La última noche.

Los contenidos de '¡De viernes!'

Telecinco también ha desvelado la base que organizará los contenidos de esta nueva apuesta. Hay cuatro pilares clave dentro de esta oferta.

Una “ gran exclusiva” cada semana.

cada semana. Los asuntos que marcarán la agenda de la crónica social , para lo que contarán con “un equipo de cinco colaboradores exclusivos”.

, para lo que contarán con “un equipo de cinco colaboradores exclusivos”. Una entrevista semanal con los personajes principales del mundo del corazón.

con los personajes principales del mundo del corazón. Un “espacio para la nostalgia”, con actores de series y películas de siempre, míticos cantantes y nombres inolvidables del mundo del entretenimiento.

A falta de conocer la composición del equipo completo, este será el retorno de Acosta a primera línea con un programa fijo en Telecinco. El presentador y productor, que ya condujo en abril el monográfico Ana (a la postre producido por Mandarina), permaneció durante cuatro años al frente de Salsa rosa, recordado espacio de prensa rosa para la noche de los sábados del canal, y luego asumió la conducción de su sustituto, Sábado Dolce Vita, de vida útil más corta.

En los años siguientes, volvió a Telecinco con espacios como Enemigos íntimos y Materia reservada, aunque ha estado más presente en Telemadrid, cadena en la que dio sus primeros pasos profesionales y donde ha estado a los mandos de diversos formatos, tanto de actualidad (Las Claves del Día y Buenos días, Madrid) como de entretenimiento (Ruta 179).

Junto a él estará Archidona, una de los últimos descubrimientos de la cantera de Unicorn Content. Su gran oportunidad llegó en 2022, cuando pasó a conducir El programa del verano durante el mes de agosto. Al verano siguiente, compaginó las sustituciones de Ya es mediodía, en julio, y de El programa del verano, en agosto, antes de convertirse en copresentadora de TardeAR junto a Ana Rosa Quintana, desde el 18 de septiembre.

Un nuevo intento para el prime time tras 'La última noche'

La cadena encuentra así una nueva propuesta para los espectadores en la noche del viernes, después de no fructificar los esfuerzos con La última noche. Producido por Cuarzo y con Sandra Barneda como conductora, el espacio tenía la difícil misión de ocupar el hueco de Deluxe con un contenido muy alejado del de aquel. El sustituto se hizo esperar una semana más de lo previsto, para no coincidir con el final de Tu cara me suena, y lo lanzó el 28 de julio.

Pese al afán por dar margen de maniobra y mejora, sus datos fueron en la línea de los del 'verano horribilis' del canal, marcado por los sendos mínimos históricos de audiencia en julio y agosto, y no tardó en desaparecer de la lista de apuestas de la cadena para el nuevo curso. Eso ya anticipaba un gris futuro para el magacín, que fue cancelado nada nada más comenzar septiembre, después de solo seis emisiones en las que promedió un insuficiente 7.9% de cuota de pantalla.

Desde entonces, Mediaset había apostado por el cine para cubrir la noche de forma habitual, con el que ha mantenido datos aceptables aunque alejados del liderazgo de Antena 3 con La Voz. También había experimentado programando un especial de Horizonte, el espacio de actualidad de Iker Jiménez de Cuatro, aunque se saldó con resultados insuficientes: 8.2% y 646.000 espectadores.