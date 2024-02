Lamentable cruce de insultos entre Dani Senabre y Fernando Burgos en 'El golazo de Gol': “¡No me toques los cojones!”

Lamentable 'espectáculo' el que protagonizaron este martes Dani Senabre y Fernando Burgos en El golazo de Gol. Los dos periodistas se enzarzaron en un intercambio de insultos en pleno debate sobre Vinicius. La tensión entre ambos alcanzó tales cotas que Manolo Lama tuvo que cortar la conexión con ellos, aunque para entonces, tanto Senabre como Burgos ya se habían dicho de todo.

El encontronazo se produjo después de que el informativo deportivo de Gol recogiera unas imágenes de Vinicius en Marrakech. El futbolista del Real Madrid viajó a la ciudad marroquí para participar en un acto solidario con la UNESCO y su fundación, Vini Jr. Allí se le vio jugando al fútbol con unos niños en el patio del colegio, mostrando una cara más amable y alejada de la que a veces muestra en los terrenos de juego, sobre todo cuando juega fuera de casa, donde a veces es noticia por sus quejas a árbitros, rivales y aficionados.

Esto llevó a Manolo Lama y Carlos Pozuelo a preguntar cuál de los dos es “el verdadero Vinicius”: si el que participa en actos solidarios fuera de los terrenos de juego o el que protesta dentro de él. “Se puede ser solidario y luego comportarte como un cretino en el campo, que es lo que a veces, a veces, le pasa a Vinicius. Y no pasa nada, Las dos caras son ciertas y las dos se pueden analizar. Se puede aplaudir una y criticar otra”, dijo Senabre. A Burgos no le gustaron nada estas palabras, por eso reaccionó a las mismas resoplando, negando con la cabeza y diciendo por lo bajini: “Es alucinante, tío”.

“¡Burgos, no me toques los cojones!”

La cosa no quedó aquí porque, unos instantes después, desde El golazo de Gol se preguntaron si Carlo Ancelotti debería dejar a Vinicius fuera de la convocatoria para el partido ante el Valencia, que se jugará la próxima semana en Mestalla en un ambiente caldeado por los acontecimientos ocurridos en el encuentro de la temporada pasada, en el que Vinicius se encaró con varios aficionados valencianistas por dedicarle, presuntamente, insultos racistas. El futbolista, en su declaración posterior ante el juez, aseguró que todo el estadio le insultó, pero desde el bando valencianista defienden que no todo el campo profirió los insultos racistas que denuncia.

Desde entonces, diarios valencianistas como Superdeporte han cargado contra el brasileño. De hecho, hace unos días dicho periódico publicó en portada el supuesto cántico que Mestalla le dedicará en el próximo Valencia-Madrid. Un cántico titulado 'Canta y no llores' y que incluye insultos como “tonto”. El golazo de Gol se hizo eco de la susodicha portada, y Fernando Burgos, aprovechando la misma, le lanzó una indirecta a Dani Senabre por decir que Vinicius a veces se comporta como un “cretino”. A partir de aquí empezó el lío.

“Me ha faltado en el famoso 'Canta y no llores', además de 'tonto', 'cretino', que es ahora un insulto muy recurrente. Si le ponen 'cretino', apaga y vámonos”, comentó el veterano periodista. Senabre se dio por aludido y respondió con contundencia, dando así pie a unos segundos llenos de tensión, gritos e insultos más propios de Sálvame: “¡Burgos, no me toques los cojones, porque tengo para ti también!”. “¿Que no te toque qué? ¿Que no te toque qué?”, contestó Burgos. “¡Es ridículo que un personaje como tú vaya hablando en las tertulias de calentar un partido! ¡Un partido no se puede calentar! ¡Estás cada semana calentando, insultando y faltando al respeto! Ahora no me vengas a llorar porque un diario de Valencia haga una portada que no te guste. Te lo digo a la cara: eres insoportable, Burgos”, siguió Senabre.

“¡El que falta al respeto eres tú, que eres tonto! ¡Tonto! Que te lo digo a la cara, tonto. ¡Eres tonto! ¡Eres un imbécil! ¡Qué tío más tonto!”, manifestó Burgos antes de que Manolo Lama tomara la palabra para poner algo de paz: “Sin insultar ninguno de los dos”. Pero viendo que el ambiente seguía muy tenso y que Senabre y Burgos no paraban de insultarse, el presentador cortó por lo sano: pidió cortar la conexión con los dos (Senabre estaba en Barcelona y Burgos en el plató de Madrid) para dar la palabra a Nacho Palencia, el único de los tres tertulianos que no participó en este sonado enganchón.

Tras cambiar de tema y meter unos vídeos sobre Kylian Mbappé, Senabre y Burgos retomaron su participación en el programa. Lo hicieron tras haberse “calmado”, según Lama.