Lolita confiesa cómo entró en 'Tu cara me suena': “No se me caen los anillos”

Lolita Flores no no tiene inconveniente en reconocer que fue ella misma la que pidió trabajo a Tu cara me suena. Lo contó este viernes en la gala 12 del programa, a cuyo jurado pertenece desde 2015.

La famosa cantante se encontraba en Barcelona representando una obra teatral cuando cogió el teléfono para llamar al director de Gestmusic, la empresa que produce el exitoso concurso de Antena 3. Quería trabajo y lo buscó.

“Yo estoy aquí porque llamé a Tinet Rubira. Le dije que me encantaría estar en Tu cara me suena”, confesó la artista. El empresario le preguntó si quería concursar, pero ella le dejó bien claro que estaba buscando una colaboración duradera. “No, como concursante no, pero si algún día ves que puedo tener un lugar...”, le sugirió.

Fue así como tiempo después acabó fichando por el talent show que presenta Manel Fuentes, en el que ejerce como jurado desde 2015 junto a Chenoa, Àngel Llàcer y Carlos Latre. “Fui yo la que llamé a Tu cara me suena... y no se me caen los anillos”, reivindicó orgullosa.

Tu cara me suena es uno de los formatos de entretenimiento más exitosos de la televisión, de ahí que lleve en emisión 10 temporadas. Y para Lolita es una importante fuente de ingresos por la que 'saca las uñas' siempre que hace falta. Incluso cuando está en la competencia.

En Sálvame Deluxe (Telecinco) ha mostrado en varias ocasiones su simpatía por el show de Antena 3. “El 'enemigo' me da de comer todo el año”, defendió ante Jorge Javier Vázquez hace unos meses.