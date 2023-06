Andrea Guasch da un importante golpe sobre la mesa en 'Tu cara me suena' en la noche más “rasé” de Josie

La Gala 12 de Tu cara me suena ha confirmado lo que veníamos destacando la semana pasada: que la décima edición del formato está siendo la que más unanimidad ha conseguido a la hora de decretar la victoria de cada programa. La de este viernes ha recaído en una perfecta Andrea Guasch, que da un golpe sobre la mesa al conseguir su cuarto triunfo en lo que va de temporada en la piel de Halsey.

Entrevista | Miriam Rodríguez se "libera" en 'Tu cara me suena': "'OT' me pilló más pequeña, más inmadura"

Más

La catalana consiguió un nuevo 'pleno al 12' (los cuatro 12 del jurado más el 12 del público), siendo la quinta vez que se produce esta circunstancia en las doce entregas que se han emitido hasta el momento en Antena 3. Antes lo consiguieron la propia Andrea Guasch (Gala 1) con Chanel, Jadel (Gala 2) con Axl Rose, Josie (Gala 8) con Villano Antillano, y Alfred García (Gala 10) con Michael Jackson.

Andrea Guasch ejecutó una brillante actuación con la que arrebató el triunfo a un también sobresaliente Jadel, confirmando su sorpasso al canario y apretando la parte alta de la clasificación, liderada por Miriam Rodríguez (a la que hemos entrevistado en verTele), en la que apenas siete puntos separan a los tres integrantes del podio.

La noche contó con la actuación estelar de Tanxugueiras, que interpretaron a otro trío que, como ellas, también optó a representar a España en Eurovisión: Las Supremas de Móstoles. Las artistas sorprendieron a los presentes con una simpática interpretación de Eres un enfermo y Ángel Llácer pidió ayuda a Miriam para reclamar juntos en gallego que las cantantes tenían que ser concursantes de la próxima edición de Tu cara me suena.

Anne Igartiburu sigue en ascenso y Alfred emociona

Anne Igartiburu abrió la gala con un número con el que confirma su dinámica ascendente en el programa. La vasca efectuó un buen Original y copia junto a María Pelae, cantando juntas su éxito La Niña. Aunque empezó el tema un poco insegura, Igartiburu fue poco a poco soltándose, demostrando un gran desparpajo y salero interpretativo ante las cámaras, imitando el acento malagueño y la gestualidad de la cantante. Al final, se le va a hacer corta la edición.

Alfred García fue el segundo en salir a la palestra, haciendo de Antonio Vega y su himno Lucha de gigantes. Y pese a que se trataba de un artista y una canción difíciles de imitar, el catalán encontró de forma impactante los matices que le acercaron al personaje, tanto en la voz como en su actitud escénica. “Lo único que te ha faltado, por una parte, gracias a Dios, es el barro. No lo tienes y es de agradecer, él desgraciadamente sí lo tenía”, dijo Lolita en su valoración, refiriéndose a la parte más oscura de la vida de Antonio Vega. Lástima que el público no lo puntuase como merecía.

Susi 'baja al barro' y Jadel roza la victoria por Sting

Y para barro, el que repartió Susi Caramelo por todo el plató después de enfrentarse a una actuación de lo más cómica en la piel de Peppa Pig. La catalana volvió a llevar su performance a la parodia, añadiéndole a la famosa cerdita de la serie de animación una rebeldía e impertinencia que sacaron las carcajadas de los presentes. Caramelo acabó su actuación chapoteando sobre una piscina de lodo en uno de los momentos más delirantes de la velada.

El programa volvió a recuperar la cordura con Jadel, al que le tocó hacer de Sting con su tema Roxanne. El tinerfeño sorprendió a todos calcando la voz del artista, con un complicado agudo que resolvió muy bien a través de un falsete muy limpio. Los jueces destacaron su trabajo, recordando lo difícil que era el reto que tenía por delante. De no ser por el numerazo de Andrea Guasch, la victoria de esta gala, sin duda, hubiese sido suya.

Las risas volvieron a desatarse con Agustín Jiménez, que imitó a Farruko con su hit Pepas en una actuación que no terminó de funcionar ni llevándola a la comedia. El cómico se mostró asfixiado y se olvidó incluso de la letra (y no nos referimos a su omisión de la palabra 'pastillas') en más de una ocasión, aunque la canción puso en pie al público en las diferentes gradas del estudio.

Miriam Rodríguez cogió el testigo del extremeño, protagonizando uno de los momentos más especiales de la gala. La gallega imitó a Kurt Cobain en una de las actuaciones más icónicas de Nirvana: su histórico Unplugged en Nueva York de 1993, un año antes de la muerte del vocalista. La gallega logró una interpretación intimista (ayudada por una gran labor de escenografía) de The man who sold the world, aunque en la canción le quedaba algo baja, llegando a desafinar en las notas más graves del tema.

Noche “rasé” de Josie y triunfo impepinable de Andrea

Y después de varias galas quejándose de los estilismos que le ha tocado llevar, Josie vivió al fin su noche más “rasé” [término con el que el diseñador define a todo aquello que le fascina] en Tu cara me suena. El modista imitó a Céline Dion en el videoclip de I'm Alive, para el cual el manchego vistió un “lookazo”, marcado por un vestido de varias y largas colas que ondeaban al viento con ayuda de varios ventiladores.

A pesar de estar en las antípodas de la voz de la canadiense, Josie demostró meterse muy bien en el personaje, ganándose al público por la ilusión que desprendía ante este difícil reto. “Tú hoy has sido la esencia de este programa, que es venir a ser feliz para hacer felices a los demás”, dijo Llácer durante las valoraciones en una frase que describe a la perfección el paso de Josie por este formato.

Tras el estilista, le llegó el turno a Merche que llenó el plató de buen rollo defendiendo el éxito Como la flor de la cantante Selena. Se trató de una actuación luminosa en la que, en algunos giros vocales, la concursante no pudo esconder su propia voz. A pesar de ello, logró el beneplácito de jueces como Lolita, que aprovechó la ocasión para compartir con la audiencia una anécdota, esta vez referida a su compañero de mesa Ángel Llácer.

La artista confesó que, hace muchos años, se sintió atraída por el catalán durante sus primeras apariciones televisivas. “Cuando vine aquí y lo vi de cerca me di cuenta de que no me equivocaba, a mí este señor me pone. Lo que pasa que...”, dijo la cantante, siendo interrumpida por el presidente de la mesa. “Lo que pasa es que... tú a mi no”, dijo con tono entrañable Llácer antes de recibir un pico largo de Lolita.

Y, finalmente, como ocurriera la semana pasada con Miriam, Andrea Guasch llegó, vio y venció. Su actuación, que sirvió como cierre, dejó a todos en shock. Y es que la concursante logró calcar al milímetro una complicada performance de la cantante Halsey, con su tema Without me, tanto en la voz como en su difícil coreografía.

Para ello, estuvo acompañada de Natalia Palomares, que regresó a Tu cara me suena después de triunfar internacionalmente como bailarina y coreógrafa de estrellas como Shakira o Rosalía. Juntas regalaron uno de los números más perfectos de la edición con el que la concursante consiguió su cuarto triunfo en el programa... ¿se convierte así en la favorita a alzarse con la victoria final?

Así fue el reparto de votos de la Gala 12 de 'TCMS 10'

Voto del jurado:

Andrea Guasch: 48 (12)

48 (12) Jadel: 43 (11)

43 (11) Anne Igartiburu: 39 (10)

39 (10) Alfred García: 36 (9)

36 (9) Merche: 32 (8)

32 (8) Miriam Rodríguez: 27 (7)

27 (7) Josie: 23 (6)

23 (6) Susi Caramelo: 21 (5)

21 (5) Agustín Jiménez: 19 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público.

Voto del público:

Andrea Guasch: 12

12 Merche: 11

11 Jadel: 10

10 Miriam Rodríguez: 9

9 Josie: 8

8 Anne Igartiburu: 7

7 Agustín Jiménez: 6

6 Alfred García: 5

5 Susi Caramelo: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Andrea Guasch: 24

24 Jadel: 21

21 Merche: 19

19 Anne Igartiburu: 17

17 Miriam Rodríguez : 16

: 16 Alfred García: 14

14 Josie: 14

14 Agustín Jiménez: 10

10 Susi Caramelo: 9

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Miriam Rodríguez: 237

237 Andrea Guasch: 235

235 Jadel: 231

231 Merche: 216

216 Alfred García: 213

213 Josie: 175

175 Anne Igartiburu: 167

167 Susi Caramelo: 132

132 Agustín Jiménez: 124

* Suma de los puntos que acumulan los concursantes tras las nueve primeras galas

El Pulsador deparó las imitaciones de la Gala 13

Finalmente, todos los participantes volvieron a pasar por el Pulsador, que designó el plantel de artistas a los que los concursantes tendrán que imitar la próxima semana.

Tres casillas especiales aparecieron esta vez. Por un lado, el Original y Copia, que cayó en manos de Josie. El estilista tendrá que hacer de Gloria Trevi y Guayna (se desconoce aún a quién de los dos imitará) en presencia de la estrella mexicana. Por otro, el Te lo robo, gracias al cual Jadel arrebató a Agustín Jiménez el personaje de Rauw Alejandro. El extremeño volvió a darle al pulsador, que le asignó esta vez a Marujita Díaz. Finalmente, Merche tendrá un Training VIP con Ptazeta.

Todas las imitaciones de la decimotercera gala de Tu cara me suena 10: