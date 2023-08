María Patiño recuerda con Carlota Corredera su tensión por Rocío Carrasco: “Me molestaba tu presencia”

María Patiño se ha reencontrado con Carlota Corredera en Superlativas, el podcast de entrevistas que la exdirectora de Sálvame inauguró hace un mes con Belén Esteban como primera invitada.

El magacín en el que trabajaron durante 14 años es uno de los puntos de referencia de la conversación, pero la entrevista se extiende mucho más allá de los confines del histórico programa.

De hecho, ambas han recordado cómo afectó a su relación la serie documental de Rocío Carrasco, que, en palabras de Corredera, supuso “una caída de caretas increíble a muchos niveles”.

Aquello, dice, le sirvió para descubrir “con muchísimo dolor” que su gremio, “el de la crónica social y el corazón, es un sector muy reaccionario”. Algo que debe cambiar: “Nuestro público mayoritario son las mujeres. Tenemos una enorme responsabilidad con el mensaje que trasladamos al público femenino”, advierte.

La presentadora sabe de lo que habla. En la docuserie dio un paso al frente y se posicionó del lado de Rocío Carrasco, algo que muchos de sus compañeros no entendieron en un principio. Entre ellos, María Patiño, que se rebeló contra ella.

“Te sientes cuestionada y te rebelas porque, ¿quién eres tú, Carlota, para decirme que estoy equivocada? Recuerdo que en ese momento tuve una distancia contigo porque hasta me molestaba tu presencia. Decía: 'ya viene la lista de la clase'”, cuenta la presentadora de Socialité.

“Me sentía cuestionada por ti y pensaba: '¿quién es esta señora para decirme que tengo una educación machista?'. Por eso, a veces, hay que bajar la cabeza y escuchar. Me estaba negando a descubrir algo diferente y, una vez que le descubres, es alucinante lo fácil que es detectarlo todo”, reflexiona.

Corredera sostiene que “hablar de feminismo” le “costó su puesto en Mediaset y en la tele”, aunque lanza un mensaje a quienes vayan a pasar por un proceso similar al suyo: “A pesar de todo, he ganado. Cuando digo que me ha pasado factura, no quiero que la gente piense que es mejor no dar la cara. No quiero que ese mensaje cale. Voy a seguir buscando todas las ventanas que pueda para seguir haciendo el periodismo que quiero hacer, que es este, no quiero hacer el otro”, sostiene la periodista, quien recientemente reconoció que en Sálvame se hicieron “cosas atroces” porque “hace 14 años no lo eran”.

Patiño: “No tengo nada que reprochar a Mediaset”

Carlota Corredera dejó el magacín de La Fábrica de la Tele en marzo de 2022, por lo que no vivió de cerca el final del programa. Patiño sí estuvo en el epicentro del terremoto, aunque prefiere hacer una lectura positiva de lo ocurrido en los últimos meses.

“Probablemente, Sálvame estaba malito, pero, a raíz de cómo ha ocurrido todo, nos han resucitado. La gente por la calle ya estaba acostumbrada a verme, ni recibía mensajes, pero ahora me dan las gracias”, relata la tertuliana.

Además, Patiño dice no tener rencor a la empresa para la que todavía trabaja como presentadora de Socialité. “Creo que ser profesional es ser consecuente con donde estás y lo que quieres hacer. Sigo vinculada a Mediaset, no tengo nada que reprocharles, me quiero quedar con lo positivo. Los programas se acaban, claro que sí, pero el espíritu de este programa no se ha muerto. Y eso no significa que vaya a volver”.

Su miedo es no saber si podrá seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora, e intenta gestionar su tiempo libre tras una etapa demasiado intensa.

“No he tenido más ofertas que mi trabajo en Socialité. Mi miedo está más vinculado a que no quiero aburrirme, no puedo vivir sin trabajar porque no sé vivir sin trabajar y no tengo cantidad de ahorros. Mi miedo es trabajar por dinero. Tengo pánico no sentirme ilusionada, apagarme, dejar de creer en mí misma”, confiesa Patiño, que, al igual que Jorge Javier Vázquez, necesita “reflexionar” sobre lo que quiere y puede dar.

De momento, no tiene mucho tiempo de aburrirse. Ha estado un tiempo viajando por América grabando un docureality para Netflix con sus compañeros de Sálvame, proyecto que le produce sensaciones encontradas: “Tengo un poco de miedo, pero es una oportunidad de la leche. Es algo que me provoca ilusión, que quiero hacer y no me va a aburrir”, cuenta la gallega.

Lanza un mensaje a los políticos y recuerda sus problemas de alimentación

Además, Patiño comparte con Corredera y los espectadores de Superlativas los “trastornos de alimentación” que tuvo en su juventud y cómo afectaron a su salud mental y a la persona que es hoy en día.

“Estuve en un psiquiátrico, pero era general y no estaban preparados para mi caso concreto, que era bulimia”, recuerda, “una adicción de autodestrucción porque no te quieres”.

Y por último, lanza un mensaje “a todos los políticos”, pidiéndoles que “dejen de utilizar a las mujeres, al colectivo [LGTBI] y a los jubilados”. “Estamos hablando de derechos y no de ideología. Estoy hasta las narices de que nos utilicen cuando les conviene”.