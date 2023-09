Marta Nebot recuerda en Cuatro el día que Aznar le metió un boli en el escote: “Nunca me pidió perdón”

Todo es mentira habló este miércoles con Marta Nebot al hilo de la agresión sexual que otra periodista, Isa Balado, sufrió el día anterior ante las cámaras de En boca de todos. Nebot intervino en el programa de Risto Mejide para recordar y reflexionar sobre el día que José María Aznar le metió un bolígrafo en el escote mientras ella grababa un reportaje para Noche Hache.

El hombre detenido por la agresión sexual a la reportera Isa Balado queda en libertad sin medidas cautelares

Aquello ocurrió en 2006, y para la periodista “lo peor, a día de hoy, es seguir siendo la chica del boli” a pesar de haberse labrado una importante carrera en los medios de comunicación. “De vez en cuando, cada aniversario, cuando a una le toca, vuelves a ser la tía del boli porque estás marcada como va a estar Jenni (Hermoso) marcada de por vida. Nosotras ya estamos sentenciadas”, denunció Nebot.

Preguntada por su opinión sobre lo ocurrido con Isa Balado, la entrevista aseguró que “es un síntoma”. “Lo que nos pasa a las periodistas delante de las cámaras es lo más salvaje porque es lo que se deja ver, pero eso sucede porque ocurren muchas cosas más cuando no hay cámaras delante. A mí me han tocado el culo muchas veces sin cámaras y estoy convencida de que a todas las que han sido jóvenes en mi época’’.

Respecto a su caso, Nebot también se mostró convencida de que Aznar “pensaba que no iba a pasar nada” y que “no sintió nada” cuando le metió el bolígrafo en el escote. “Es más, yo creo que él pensaba que la cámara no lo había visto porque era un plano muy lateral”. “Yo reaccioné contándolo a cámara. Muchas veces me han preguntado por qué no le pegué un guantazo y yo a veces también me lo pregunto’’, reconoció la reportera antes de añadir: ”Nunca me pidió perdón ni hizo ningún gesto, ni nada parecido porque a él le parecía que aquello era la moneda con la que devolverme la pregunta incómoda que yo le había hecho’’.

A partir de aquel reportaje, cada programa en el que trabajaba Nebot quería que ella cubrirse los eventos del ex presidente del Gobierno. Y ella cumplió con su trabajo, pero yendo siempre “con cuello alto” y “con toda la sorna del mundo”.

A todo esto, Nebot también reconoció que al principio tuvo dudas de que aquel comportamiento de Aznar llegase a verse en pantalla. Algo que finalmente ocurrió y que la periodista valoró positivamente entonces, y también ahora. “Fíjate cómo ha cambiado el cuento que, cuando a mí me pasó, yo ni siquiera sabía si mi programa lo iba a emitir. Yo tenía dudas de si esto iba a ir a alguna parte o me lo iba a comer solita en mi casa. Mi programa se atrevió a emitirlo, le dimos caña en el programa”. Lo que también ha cambiado es que entonces “nadie pensó que esto se pudiera llevar a un juzgado, eso era fantasía”, y “ahora sí es delito, hay una ley que lo dice”.