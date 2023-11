Muere a los 62 años 'La Pantoja de Puerto Rico', Ruddys Martínez

La artista Ruddys Martínez, que se hizo muy popular en la España de comienzos de siglo como La Pantoja de Puerto Rico, ha fallecido a los 62 años. La estrella del transformismo fallecía este fin de semana a causa de complicaciones por la diabetes que padecía, tal y como recoge Telecinco en su web.

Y es en Telecinco donde alcanzó gran repercusión en nuestro país. Se convirtió en una rutilante estrella de la televisión de la época gracias a sus apariciones en Crónicas Marcianas, así como a la imitación que de ella hizo Carlos Latre. La descubrió Javier Cárdenas, entonces reportero, en un viaje a Florida, y en 2003 pasó a ser habitual del late show, donde interpretó éxitos de la Isabel Pantoja a la que emulaba: especialmente recordadas es su versión de Se me enamora el alma, y muletillas como “Dale huevo” o “Y eso...”. Mucho tiempo después, en 2015, volvió a aparecer en Mediaset. Esta vez fue en Callejeros Viajeros, donde recordó sus momentos de gloria catódica en España.

Un icono del colectivo LGTBI+ muy valorado en Puerto Rico

Más allá del personaje, fue un icono de la comunidad LGTBIQ+ en su país de origen, donde no solo fue conocida por su carrera artística, que se inició en la segunda mitad de los años setenta, sino también por su apoyo y representación del colectivo. De hecho, como repasaba el pasado verano en El Nuevo Día, dio cobijo en su casa a jóvenes gay y trans que sufrían discriminación y rechazo de sus familias. De hecho, fue reconocida por el Senado del Estado Libre Asociado por su labor a comienzos de año.

Fue el martes 21 de noviembre cuando ingresó en el hospital Doctor Center, de la localidad de Bayamón, donde acabó falleciendo por una complicación pulmonar.

Poco antes de fallecer, la propia Martínez escribió un post de despedida en redes sociales: “Les escribo desde mi transición, mi corazón no aguantó tanto amor y desde donde estoy intentaré abrir nuevas puertas que no conozco. Me van a recordar y en su corazón me tienen los que me quieren... como siempre les decía: ¡¡hay que cuidarse!!”.

Entre las numerosas muestras de cariño, destacaba la de la True Self Foundation, organización que trabaja a favor de las comunidades de diversidad en orientación sexual e identidad de género: “Celebramos la vida de Ruddys Martínez y nos unimos en solidaridad con sus amigxs y familiares. Nuestra comunidad agradece tu lucha, afectos y por abrirnos camino. Te recordaremos y celebraremos siempre, Mami Ruddys”.