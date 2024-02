Muere Alejandro Echevarría, durante 26 años presidente de Mediaset España

Alejandro Echevarría Busquet, empresario y presidente de Honor de Mediaset España tras ser presidente de la compañía desde 1996 hasta 2022, ha muerto este lunes 19 de febrero a los 81 años de edad. Así lo comunica el mismo grupo audiovisual a través de su página web.

Alejandro Echevarría ostentó la presidencia de Mediaset España durante los últimos 26 años, desde que en 1996 accediese a su Consejo de Administración representando los intereses del entonces Grupo Correo. Tras la salida de este grupo del accionariado de Mediaset España, Echevarría mantuvo la condición de presidente de esta sociedad, como consejero independiente.

Desde su cargo como presidente, Echevarría vino representando los intereses no sólo de Mediaset España, sino de todo el sector televisivo en todos los foros, fomentando la creación de la Unión de Televisiones Comerciales (UTECA), cuya presidencia ostentó en diversas ocasiones.

Mediaset España destaca que “resulta innegable el trascendental papel que el Sr. Echevarría desempeñó en el ámbito audiovisual español, coadyuvando al impulso y desarrollo del sector televisivo, así como a la modernización y continua actualización del marco regulatorio aplicable. Como también resulta innegable su aportación al desarrollo y crecimiento de Mediaset España”.

La empresa también le recuerda a través de sus cuentas oficiales en redes sociales:

Desolados ante el fallecimiento de Alejandro Echevarría, presidente de Honor de Mediaset España y figura clave en la historia de los medios de comunicación y el sector audiovisual español. Nuestro más sentido pésame y un caluroso abrazo a sus familiares y amigos pic.twitter.com/g2Csy2NkR0 — Mediaset España (@mediasetcom) 19 de febrero de 2024

Su último acto público fue muy reciente, y lo recogió Noticias Cuatro. La semana pasada, Echevarría entregó a Pedro Piqueras el galardón a la Trayectoria Profesional en la segunda edición de los premios de la Fundación 'Comunicando futuro'. Durante la ceremonia, Echevarría destacó el “valioso papel de una información creíble y contrastada en una sociedad como la de hoy en día”. En este contexto, durante su discurso inaugural, señaló que “creemos en una comunicación fiable, sostenible y adaptada a los cambios actuales y venideros. El motor de la Fundación es la firme convicción de que una sociedad más y mejor informada, es una sociedad mejor”.

Mediaset España despide así a su presidente de Honor, precisamente cuando la compañía no tiene a ningún sucesor. Borja Prado dimitió a finales de 2023 tras no lograr imponer su línea editorial, y el grupo no tiene presidente que asuma las funciones ejecutivas como durante 26 años hizo Echevarría, aunque su consejero delegado Alessandro Salem ya avanzó hace un mes que nombrarían un nuevo presidente.