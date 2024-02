No, Nebulossa no va a traducir al inglés 'Zorra' para Eurovisión 2024: “Vamos a llevar el mensaje tal cual”

No, Nebulossa no va a traducir al inglés la letra de Zorra para su actuación en el escenario de Eurovisión 2024. Este miércoles, la publicación que ha hecho RTVE en redes sociales de un lyric-video con la traducción inglesa del tema con el que el grupo valenciano conquistó el pasado sábado el Benidorm Fest 2024 ha desatado muchas teorías y algún titular erróneo.

Y es que algunos han creído que la cadena pública cambiará la letra de la canción que representará a España en el festival que tendrá lugar este año en la ciudad sueca de Malmö. Nada más lejos de la realidad. Tal y como advirtieron Mark Dasousa y María Bas, integrantes del grupo, en su entrevista con verTele posterior a su victoria en el certamen, Zorra se interpretará en Eurovisión de la misma forma en la que se escuchó en la preselección local.

“Vamos a llevar el mensaje tal cual lo habéis visto aquí. No hay nada que cambiar en ese sentido”, advirtió rotundo Dasousa, productor musical y componente de Nebulossa, antes de responder a las primeras críticas que estaban recibiendo por la reivindicación que hacen en su canción. “Nosotros tenemos claro que vamos a llevar este mensaje hasta el final de las consecuencias. Y si no nos dejan por algún motivo, que se evidencie”, añadía el músico.

RTVE traduce la letra para los eurofans europeos

De este modo, tal y como ha confirmado verTele, RTVE sólo ha compartido el videoclip de Zorra con la letra en inglés sobreimpresionada con el objetivo de que los eurofans extranjeron puedan entender cuanto antes el mensaje que quiere lanzar la canción. “I Know I'm just a vixen to you”, dice uno de los versos del tema, desvelando que ha sido vixen y no foxy o bitch la fórmula elegida para la traducción inglesa del término.

Este mismo lunes, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) confirmaba que Zorra, la canción de Nebulossa ganadora del Benidorm Fest 2024, era “apta” para representar a España en Eurovisión 2024. Así lo explicaba la alianza de medios estatales europeos, responsable de la organización del certamen musical, tras una consulta realizada por EFE. En respuesta a la agencia de noticias, la UER “entiende que hay muchas interpretaciones del título de la canción”.

“Considerando su uso previsto en el contexto de la letra y el mensaje de la canción, tal y como nos lo ha explicado RTVE, hemos llegado a la conclusión de que la canción es apta para participar en el concurso de este año”, añadían desde la UER para zanjar cualquier polémica al respecto del tema.