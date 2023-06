Paz Padilla dedica buenas palabras a 'Sálvame' en su final: “Ya ha pasado a la historia”

Solo queda un programa para que Sálvame se despida definitivamente de la audiencia tras algo más de 14 años. En la despedida no estarán, salvo sorpresa, sus presentadores más recordados e identificativos, Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera. Tampoco lo estará Paz Padilla, cuya vinculación con el magacín acabó súbitamente tras la discusión con Belén Esteban que tuvo en enero de 2022, que derivó en una salida de plató, su despido fulminante de Mediaset y, meses después, su reincorporación al grupo ya alejada del magacín.

Así será el último ‘Sálvame’ en Telecinco, con tour mundial, reunión de rostros y ausencias notables

Más

Ahora, aunque la relación entre el universo Sálvame y su expresentadora es nula, ella ha dedicado buenas palabras a sus excompañeros ante este adiós.

“Pienso que tienen que estar muy felices porque sabemos cómo es la televisión y todo sube y baja, es un ciclo, así que tienen que estar felices de haber formado parte de este programa que ya ha pasado a la historia”, afirma en una entrevista la revista Semana. “Salvo el de Jordi Hurtado”, dice sobre Saber y ganar, “no hay tantos tan longevos, y lo que tienes que quedarte es con la suerte de haber formado parte de esa historia”.

De hecho, tiene buenos deseos para el futuro profesional del equipo. Se pone a sí misma como ejemplo, recordando su etapa en Crónicas Marcianas, una vez acabó este en 2005. “Una vida es muchas vidas, eso lo he aprendido muchas veces yo, y hasta aquí llega una etapa y luego toca hacer otra. Yo estuve en Crónicas Marcianas hace veinte años, y todos nos hemos reinventamos”.

“Si hay talento, sobrevivimos”, añade.

A Jorge Javier: “Le deseo que esté bien y sea feliz”

Además, Padilla le dedica un mensaje particular a Jorge Javier Vázquez, quien lleva semanas alejado de las pantallas, debido a una baja médica, y que dejó claro que no tenía intención de volver a corto plazo a televisión. Reconoce que con él “no hablaba nunca”, pero afirma: “Le deseo que esté bien y sea feliz”:

“Yo lo que quiero es que la gente sea feliz, que todo el mundo esté bien y aprenda de lo que le suceda. Y siempre lo digo: ‘Abraza lo que te suceda y aprende de ello’. Hay que aprender aunque sólo sea para que lo siguiente que te venga no te hunda”.

Me resbala será lo próximo en lo que veremos a la humorista en Telecinco, tras la cancelación de Déjate querer: “Me sentido como de 12 u 8 años, y ha sido muy bonito porque ha sido recuperar el humor en la tele”. Además, recuperará el papel de la Chusa en La que se avecina, algo que define como “otro regalazo”.