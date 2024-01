Una pedida de mano y un injusto despido, en el avance semanal de 'La Promesa' con un nuevo parón en TVE

La Promesa cumplió el pasado viernes, 12 de enero, su primer aniversario en La 1... y lo hizo sin emisión en la franja de tarde. Una circunstancia que se volverá a repetir esta semana por el mismo motivo. La cadena pública ha decidido ofrecer de nuevo solo cuatro capítulos del serial (del lunes 22 al jueves 25 de enero) en su horario habitual para programar este viernes 26 de enero una nueva tarde especial de La Moderna, con doble capítulo de estreno.

Mientras tanto, La Promesa verá cómo la pesadilla de María Fernández empieza a llegar a su fin. Gracias a los recuerdos de Alonso, consiguieron encontrar a la doncella y llevarla de regreso a La Promesa. A su vuelta, ha descubierto que el servicio ha aumentado su plantilla: Vera. Ella piensa que es su sustituta, ¡pero no es así! ¿Conseguirán llevarse bien algún día? Leonor también tiene nuevas noticias: quiere irse a Estados Unidos para continuar allí sus estudios. A los marqueses no les ha gustado nada la sorpresa, pero parece que ella no va a cambiar de opinión. ¿Conseguirán que se quede en La Promesa?

Manuel ha vuelto al palacio. Tenía muchas ganas de reencontrarse con Jana, pero ese momento no ha sido como esperaba. La doncella está muy dolida porque considera que el heredero le abandonó en uno de sus momentos más duros. Ahora, quiere cortar todo tipo de relaciones con él. ¿Superará el amor este nuevo obstáculo? Publicamos a continuación el avance de los episodios 275 a 278, que estarán marcados por los siguientes acontecimientos:

Lunes 22 de enero - Capítulo 275

La noticia del robo del reloj del capitán de la Mata no tarda en llegar al servicio y don Rómulo reúne a todos sus subordinados para pedir explicaciones... Aunque todas las miradas se centran en alguien en particular. María Fernández por fin recapacita y se da cuenta de que su actitud hacia Vera es totalmente injusta. Y otra relación que se recupera es la de Feliciano y Petra, el lacayo pide perdón a la doncella y por primera vez la llama “madre”.

El mago ofrece la función en La Promesa y todos parecen celebrarlo a excepción de Cruz. Pero, sin lugar a dudas, lo mejor del espectáculo es la sorpresa que Pelayo le tiene preparada a Catalina. A espaldas de todos, Jerónimo aprovecha el espectáculo del mago para hacer la entrega de armas a Cavendish. Ese era el plan que tenía con Pelayo. Manuel no sabe qué hacer para arreglarse con Jana. Tendrán un nuevo desencuentro y este podría ser determinante para el futuro de la pareja.

Martes 23 de enero - Capítulo 276

Catalina no reacciona como todos esperaban ante la pedida de mano de Pelayo y huye corriendo del espectáculo de magia. Pero no es lo único sorprendente del evento, Margarita ve algo sospechoso entre el Conde de Añil y el mago... Candela comete la imprudencia de utilizar el teléfono de los señores con la mala suerte de ser descubierta por el propio marqués. Abel no desiste en sus acercamientos hacia Jana y Manuel sigue alimentando la llama de su amor hacia la doncella. Jana está hecha un lío.

Ahora que Petra ha recuperado a Feliciano, le agradece a Pía haber mediado ante su hijo. Los marqueses han pensado bien la proposición de Leonor de irse a Estados Unidos y acaban accediendo por el bien de su hija. Aun así, el enfado de Leonor con Martina continúa. Las angustias de María Fernández no terminan tras su secuestro. El capitán la ha acusado de haber robado su reloj y, aunque todos creen en su inocencia, la marquesa tomará una decisión drástica que no admite vuelta atrás.

Miércoles 24 de enero - Capítulo 277

María Fernández ha sido despedida para gran desconcierto entre sus compañeros del servicio. Afortunadamente, Jana encuentra la manera de que la doncella pueda permanecer cerca de La Promesa hasta que aparezca el reloj. La sombra de la sospecha de quién robó el reloj sigue cerniéndose sobre Vera, la última en llegar a La Promesa.

La pedida de mano de Pelayo a Catalina sigue dando que hablar. Tanto que provocará un nuevo enfrentamiento entre la joven y Cruz. Curro y Martina lamentan no haber podido arreglarse aún con Leonor, que se marcha próximamente a Estados Unidos. Pero no es su único problema: alguien a escondidas los ha visto besarse. Cruz tiene una conversación secreta con Lorenzo: ya tiene un plan para deshacerse del chico sin que nadie sospeche de ellos.

Jueves 25 de enero - Capítulo 278

Jana sigue evitando a Manuel, que intenta inútilmente disculparse con la doncella. El joven heredero, desahuciado por el amor, se da cuenta al hablar con su hermana Catalina que está desperdiciando su vida y decide volver a volar. Jana intenta animar a María Fernández después de su injusto despido... Y se enfada, y con razón, cuando parece que Pía no cree en su regreso y le asigna a Vera la cama donde hasta hace nada María dormía. Margarita desconfía de Pelayo después de su sospechosa conversación con el mago tras el espectáculo y lo enfrenta para que confiese la verdad.

Leonor recapacita sobre su ruptura con Martina después de una ilustrativa conversación con su tía Margarita. Abel quiere encontrar al verdadero ladrón del reloj del capitán y Salvador le cuenta al médico que se ha dado cuenta de que Jerónimo ha mentido en su coartada. Feliciano está últimamente nervioso. Y el único que sabe la razón es don Rómulo, cómplice del lacayo en su paso definitivo en su relación con Teresa.