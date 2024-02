La primera 'Batalla de restaurantes' de laSexta alzó a su ganador, a pesar de no ser el favorito de Chicote

laSexta estrenó este jueves, 1 de febrero, su Batalla de restaurantes - la versión nacional del exitoso Joc de cartes de TV3 - liderada por Alberto Chicote.

Para esta primera entrega, el programa se desplazó hasta Cádiz en busca del mejor atún rojo. Visitaron Ciclo, una apuesta personal de su dueño Luís Callealta; también Burlesque, un restaurante al estilo parisino de Ramon Barberi; el Puerto Mío de María Florencia Centeno y descubrieron Villanos Bistró Canalla, con el sello de Juan Pedro Medina.

Los cuatro restaurantes estaban especializados en el citado plato local, se enfrentaron para obtener el premio de 10.000 euros y el reconocimiento de ser el mejor en su campo. Tras pasar por cada uno de ellos, el momento más crítico llegó cuando los propietarios de los locales se sentaron junto a Chicote para valorarse entre ellos, en una horquilla del 0 al 10, en seis categorías: espacio, cocina, comida, servicio y precio.

Ramón, de Burlesque, afirmó que estaría contento con un 8 de nota, sin embargo, la que recibió fue mucho más baja: un 5,6. Pero no fue la peor, esa se la llevó María, de Puerto Mío. Mientras que Juan Pedro, de Villanos Bistró Canalla, también recibió un suspenso, pero de quien menos se lo esperaba. Por tanto, fue Luis, de Ciclo, quien se llevó la puntuación más alta de todos los compañeros obteniendo hasta un 7,2.

Y aunque el voto de Chicote fue importante - apostó por Villanos- no fue decisivo ya que las notas acabaron confirmando que el mejor de los cuatro era Ciclo. El restaurante al que fueron los 10.000 euros del primer premio del programa. “Luis está encontrando su sitio pero no me queda ninguna duda de que llevará a su restaurante a lo más alto”, dijo el presentador sobre el ganador.