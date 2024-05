Rafa Castaño respalda a Óscar Díaz por los impuestos al bote de 'Pasapalabra': “No estoy solo en este mundo”

Óscar Díaz, ganador del bote más reciente de Pasapalabra (1,8 millones de euros), ha encontrado un aliado con el que defender la importancia de pagar impuestos.

Tras hacerse con el premio, Díaz ha coincidido con Rafa Castaño en el programa radiofónico de Julia Otero, en el que ambos destacaron los beneficios de contribuir a la hacienda pública. Castaño sabe de lo que habla: en marzo de 2023 ganó un bote de 2.272.000 euros, de los que percibió 1.219.299 tras pagar los impuestos correspondientes.

Ya en aquel entonces el sevillano defendió su contribución a las arcas del Estado. “Siento beneficiario de la educación y la sanidad públicas me parece bien aportar a Hacienda”, explicó a verTele. Y ahora, más de un año después, se mantiene fiel a sus principios.

“Al final, uno no vive solo. Cuando vives en sociedad tienes que someterte a una serie de obligaciones”, ha explicado ante los micrófonos de Onda Cero. “Tu aportación es buena porque no solo favoreces a otras personas, también te favorece a ti”, argumenta sobre lo beneficioso que es repartir la riqueza: “La falta de desigualdad hace que se reduzcan la violencia o las enfermedades, y que aumente la felicidad de los que te rodean”.

El premio de Pasapalabra le permitió “ascender por esa escalera social en la que es cada vez más complicado ascender”, de ahí que no quiera olvidar cuáles eran sus orígenes y en qué situación están muchos de sus amigos y familiares.

“Me encanta pagar impuestos, no solo si tengo mucho dinero, sino también para recordar que no estoy solo en este mundo (...) El hecho de ganar mucho dinero no hace que dejes de estar en sociedad”, recuerda Castaño, con el que coincide plenamente el nuevo vencedor de Pasapalabra: “Vivimos en sociedad. Creo que en la progresividad de los impuestos. No soy un ingenuo, no soy un mesías, simplemente creo que lo que aportamos es en beneficio de todos. Los dos focos más claros, en los que pensamos todos, son la educación y la sanidad, pero también el suelo que pisamos y tantas otras cosas”.

“Como mínimo”, añade, ha que conseguir que “España sea un país un poquito más igual”. Y no hay excusas que valgan: “Si nos escudamos en lo que hace mal uno, en que X dinero se gasta mal o en que el sistema es imperfecto para no cumplir nuestras obligaciones, contribuimos a erosionar la sociedad”.