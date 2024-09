'Receta para un asesinato', la nueva serie sobre el caso Daniel Sancho que anuncia SkyShowtime entre sus novedades

Skyshowtime ha anunciado los proyectos más destacados que llegarán próximamente a su catálogo. Entre las novedades de la plataforma destacan la secuela de Yellowstone; el thriller político The Agency, protagonizado por Michael Fassbender, y una nueva serie documental sobre el caso de Daniel Sancho, Receta para un asesinato. También hay espacio para el cine con la llegada al servicio de streaming de películas como Amigos imaginarios, Kung Fu Panda 4, Un lugar tranquilo: Día 1 y El Especialista.

Receta para un asesinato es una serie de cinco episodios de José Gómez que narra la violenta muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia a manos de Daniel Sancho. El documental se unirá a principios de 2025 al catálogo de producciones originales españolas de la plataforma, del que también formará parte la ya anunciada serie de comedia Mamen Mayo, protagonizada por Silvia Abril.

Así es 'Receta para un asesino'

Esta serie documental narrará la violenta muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta en una tranquila isla tailandesa a manos de Daniel Sancho, un aspirante a chef de 29 años conocido por sus vídeos en YouTube. Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, uno de los actores españoles más conocidos, fue juzgado en un tribunal tailandés y condenado a cadena perpetua este verano.

A pesar de haber sido un juicio cubierto ampliamente por los medios de comunicación de todo el mundo, sigue habiendo misterios sobre la naturaleza de la relación entre Sancho y Arrieta. La serie, compuesta por 5 episodios, explorará la verdad detrás no sólo de su relación sino también de las dobles vidas llevadas por cada uno de ellos, mientras que examinará la relación tóxica, el impactante descubrimiento de un cadáver descuartizado y la posterior investigación. El prestigioso documentalista y cineasta José Gómez arrojará luz sobre el papel del sistema judicial tailandés, los medios de comunicación, e incluso los propios espectadores.

El resto de novedades de Skyshowtime

En cuanto a producciones internacional, el catálogo de series creadas por Taylor Sheridan (Yellowstone, Tulsa King, Special Ops: Lioness) tendrá una nueva incorporación en la plataforma, ya que esta ha confirmado que The Madison, la secuela de Yellowstone protagonizada por Michelle Pfeiffer, legará próximamente a la OTT. También estrenará la segunda temporada de la precuela de Yellowstone, 1923, capitaneada por Harrison Ford y Helen Mirren. Además, los seguidores de la franquicia podrán disfrutar a su vez de Yellowstone 150, un nuevo documental con Kevin Costner que explora el Parque Nacional que da nombre a la popular serie e investiga los acontecimientos que condujeron a su preservación.

Destacan, fuera del universo Yellowstone, la continuación de Dexter (Resurrection) y la precuela de la serie original (Dexter: Pecado original). Estas son las principales series que SkyShowtime estrenará en los próximos meses:

The Madison (sin fecha de estreno)

Próxima entrega del creciente universo Yellowstone. La serie, protagonizada por la nominada al Oscar Michelle Pfeiffer, es un sincero estudio sobre el dolor y los vínculos humanos que sigue a una familia neoyorquina en el valle del río Madison, en el centro de Montana.

Yellowstone 150 (sin fecha de estreno)

En el 150 aniversario de su fundación, Kevin Costner explora el Parque Nacional de Yellowstone para descubrir si continúa tan salvaje e intacto como el día de su nacimiento y repasa los acontecimientos que llevaron a su preservación.

1923: T2 (sin fecha de estreno)

Segunda temporada de la precuela de Yellowstone protagonizada por Harrison Ford y Helen Mirren. Los Dutton se enfrentan a una nueva serie de retos a principios del siglo XX, como el auge de la expansión del Oeste, la Ley Seca y la Gran Depresión.

Dexter: Resurrection (sin fecha de estreno)

El ganador del Globo de Oro y del SAG Michael C. Hall regresa como Dexter Morgan en esta continuación ambientada en la actualidad.

Dexter: Pecado original (sin fecha de estreno)

Serie precuela de Dexter protagonizada por Patrick Gibson y de la que ya se puede ver un avance.

Fight Night: The Million Dollar Heist (2 de diciembre)

Serie basada en el aclamado podcast de true-crime. Fight Night: The Million Dollar Heist sigue la infame historia de cómo un robo a mano armada la noche del histórico combate de Muhammad Ali en 1970 cambió no sólo la vida de un hombre, sino que transformó Atlanta en la “Meca Negra”.

Cuando un buscavidas llamado Chicken Man (Kevin Hart) organiza una fiesta para celebrar la pelea con una lista de invitados de los más ricos del país, la noche termina con el atraco más descarado del hampa de la historia de Atlanta. Sospechoso de ser el autor intelectual del crimen, Chicken Man se empeña en limpiar su nombre, pero debe convencer a su viejo adversario, J.D. Hudson (Don Cheadle), uno de los primeros detectives negros del cuerpo de policía desagregado de la ciudad, encargado de llevar a los responsables ante la justicia. Samuel L. Jackson y Taraji P. Henson completan el reparto principal de la serie.

Happy Face (2025)

Happy Face se inspira en la historia real de Melissa Moore; el podcast Happy Face y la autobiografía Shattered Silence, escrita por Moore con M. Bridget Cook. La serie parte de la historia real de Moore. Happy Face (Denis Quaid) es un asesino en serie encarcelado que también es el padre de Melissa (Annaleigh Ashford). Tras décadas sin contacto, por fin encuentra la forma de volver, a la fuerza, a la vida de su hija. En una carrera contrarreloj, Melissa debe averiguar si un hombre inocente va a ser condenado a muerte por un crimen que cometió su padre. Al mismo tiempo, descubre el impacto que su padre tuvo en las familias de sus víctimas y debe replantearse su propia identidad.

Lockerbie: A Search for Truth (2025)

El 21 de diciembre de 1988, 259 pasajeros y miembros de la tripulación murieron cuando el vuelo 103 de Pan Am explotó sobre Lockerbie 38 minutos después de despegar, y otros 11 residentes fallecieron cuando el avión cayó sobre la tranquila localidad escocesa. Tras el desastre y la muerte de su hija, el Dr. Jim Swire (Colin Firth) es nombrado portavoz de las familias de las víctimas del Reino Unido, que se han unido para exigir verdad y justicia. Viajando a través de continentes y divisiones políticas,

Jim se embarca en un viaje implacable que no sólo pone en peligro su estabilidad, su familia y su vida, sino que anula por completo su confianza en el sistema judicial. A medida que la verdad se desplaza bajo los pies de Jim, su visión del mundo queda mancillada para siempre. Lockerbie: A Search for Truth explora los acontecimientos de la catástrofe y sus secuelas, y ofrece un relato íntimo de un hombre, un marido y un padre que lo arriesga todo en memoria de su hija y en la búsqueda inquebrantable de la verdad y la justicia.

Our Son (8 de diciembre)

El exitoso editor Nicky (Luke Evans) se encuentra en la cima de su vida: una gran carrera, un matrimonio maravilloso y un hijo de ocho años. Pero cuando su marido Gabriel (Billy Porter) solicita el divorcio, su mundo se derrumba a su alrededor. En medio de un costoso divorcio y con su hijo en el centro de la disputa, la pareja, antaño muy unida, se ve empujada al límite para intentar que su nueva relación funcione.

Star Trek: Strange New Worlds (T3. Sin fecha de estreno)

Strange New Worlds se basa en los años en que el capitán Christopher Pike estuvo al timón de la U.S.S. Enterprise. La serie sigue al Capitán Pike, al Oficial Científico Spock, al Número Uno y a la tripulación de la U.S.S. Enterprise, en los años anteriores a que el Capitán Kirk abordara la nave estelar, mientras exploran nuevos mundos alrededor de la galaxia.

Hysteria! (28 de octubre)

Cuando un popular quarterback universitario desaparece durante el “Pánico satánico” de finales de los años 80, una banda de rock de instituto en declive se da cuenta de que puede aprovechar el repentino interés de la ciudad por lo oculto y convertirse en una banda de metal satánico, hasta que una serie de extraños asesinatos, secuestros y “actividades paranormales” desencadenan una caza de brujas al más puro estilo heavy en la que ellos son el blanco.

Sweetpea (2025)

Adaptación de la novela homónima de C.J. Skuse de 2017, esta serie dramática presenta una retorcida historia sobre el origen de la rabia. La serie está protagonizada por Ella Purnell (Fallout) en el papel de Rhiannon Lewis, una chica que no causa mucha impresión: la gente pasa a su lado por la calle sin mirarla dos veces. No logra ascender en el trabajo, el chico que le gusta no se compromete y su padre está muy, muy enfermo. Entonces su vida da un vuelco, se ve empujada al límite y pierde el control. La Rhiannon que todo el mundo conocía desaparece y en su lugar aparece una joven capaz de cualquier cosa... Su vida se transforma a medida que descubre un nuevo y embriagador poder. Pero, ¿podrá guardar el secreto?

Teacup (16 de noviembre)

Teacup sigue a un dispar grupo de personas de la Georgia rural que deben unirse ante una misteriosa amenaza para sobrevivir. Inspirada en el bestseller del New York Times Stinger, de Robert McCammon.

Los realities también tendrá cabida dentro del catálogo de SkyShowtime con la llegada de Below Deck (Bajo Cubierta), Catfish: The TV Show (Catfish: mentiras en la red), Ex on the Beach (La venganza de los ex), Keeping Up with The Kardashians, Million Dollar Listing - Los Ángeles y Nueva York, y series seleccionadas de la franquicia The Real Housewives, MTV Cribs, la franquicia Teen Mom, Top Chef y Vanderpump Rules.

“Desde icónicos talentos de Hollywood a innovadores originales locales, SkyShowtime se enorgullece de ser el hogar de historias atractivas que resuenan con nuestros suscriptores en Europa. Seguimos ampliando nuestra oferta con series imprescindibles como Lockerbie: A Search for Truth y The Agency, junto con emocionantes spin-offs y series favoritas de los fans. También nos complace anunciar la expansión del universo Yellowstone con The Madison, Yellowstone 150 y la segunda temporada de 1923”, dice Kai Finke, el Chief Content Officer de SkyShowtime.

“Además, estamos encantados de reforzar nuestra oferta de títulos locales con un emocionante documental de true crime procedente de España, Receta para un asesinato, que se une a una selección de originales locales que encarna a la perfección nuestro compromiso de ofrecer entretenimiento de primera clase a nuestra audiencia”, añade.