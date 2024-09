El reencuentro de María Casado y David Cantero antes de iniciar una nueva etapa en Telecinco: “Yo ya estoy como en casa”

Mediaset ha mostrado el reencuentro entre María Casado y David Cantero antes de presentar juntos la nueva etapa de Informativos Telecinco Fin de Semana. Hablamos de reencuentro porque la barcelonesa y el madrileño ya presentaron juntos el Telediario Fin de Semana de TVE entre 2016 y 2010, de ahí su felicidad al saber que volverán a compartir plató, cadena e informativo 14 años después.

“¡Qué alegría volver a verte!”, dice Casado nada más entrar en el plató y ver a su compañero. “¡Esto sí que es una buena noticia!”, exclama Cantero antes de fundirse en un abrazo con su 'nueva' pareja televisiva. “Para mí todo esto es nuevo, pero yo ya estoy como en casa”, concluye Casado en el vídeo compartido por Mediaset.

El debut de la catalana en Informativos Telecinco se producirá este próximo sábado 21 de septiembre. La presentadora llega a la cadena como su fichaje estrella de esta temporada en el área informativa. A partir de ahora ocupará el lugar de José Ribagorda, que el pasado domingo cerró una etapa de 18 años como presentador de Informativos Telecinco Fin de Semana. El presentador seguirá ligado a Mediaset como proyectos “muy vinculados” a algunas de sus “pasiones”, tal y como él mismo explicó hace unos días.

Leticia Iglesias, que durante este año ha presentado junto a Cantero y Ribagorda las ediciones de fin de semana, ejercerá de lunes a viernes como prescriptora principal para ampliar en las pantallas del plató las noticias más relevantes del día. Además, cubrirá las ausencias en plató de Carlos Franganillo en la edición de las 21 horas.

Todo estos cambios -y otros que ya han afectado a otras franjas horarias- forman parte de la reestructuración que Informativos Telecinco ha hecho para este curso. “Nadie dijo que fuese fácil. Esta apuesta necesita tiempo y constancia”, aseguró la semana pasada Francisco Moreno, director de Informativos de Mediaset. Sobre la llegada de María Casado, el periodista dijo que ella “va a ayudar”, y bromeó con su reencuentro televisivo con David Cantero: “David dejó claro el dolor que le suponía separarse de su pareja televisiva Isabel Jiménez. Pues le he quitado un amor y le he traído otro”.

“No estaría aquí si no fuera también por la parte personal. Sé qué trabajo hacen, honesto y de respeto al oficio. Y necesitaba enfrascarme en un proyecto como este (...) En Telecinco me siento muy yo. Es una cadena moderna, alegre, canalla cuando toca, seria cuando lo requiere, y así soy yo también. Me pega todo Telecinco. Estoy donde me quieren”, comentó, por su parte, la presentadora.

