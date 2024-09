“Resaca” de la entrevista a Julián Muñoz en Telecinco: críticas al corrupto, defensa del programa y emoción de Santi Acosta

Como era de esperar, la entrevista a Julián Muñoz emitida a título póstumo ha dado material de sobra de qué hablar a Telecinco. La emisión de De viernes, realizada de forma extraordinaria en miércoles ante el fallecimiento del exalcalde marbellí, sirvió para atesorar el interés de la audiencia, pero también para que la cadena repitiera una táctica de los últimos tiempos: dar el altavoz al expolítico para que pudiera dar su versión de las tramas delictivas en las que estuvo implicado, suavizándose sus responsabilidades y sus delitos.

Cabe decir que desde Mediaset sí ha habido voces que han reprobado esas declaraciones que Muñoz dejó grabadas con antelación. Es el caso de Ana Terradillos. La mirada crítica ha abordado este como uno de los temas claves de la mañana del jueves, justo después de recoger el escándalo en torno a las fotos publicadas del rey emérito Juan Carlos de Borbón y Bárbara Rey, y la presentadora ha optado por mantener una postura distante con el gran “reclamo” de la cadena.

“¿Dónde está el dinero que no ha aparecido todavía?”

Tras mostrar algunos totales de la entrevista al exédil, Terradillos tomaba la palabra. “Vamos a ver... Ves un hombre así y solo te queda transmitir la condolencia a sus familiares y demás. Pero yo me pregunto: ¿dónde está el dinero que no ha aparecido todavía?”. Terradillos recordaba que según Mayte Zaldívar, a la que definía con retranca como “su mujer-exmujer-mujer”, “son 46 millones de euros que han volado”. Para Terradillos, lo relevante era saber eso, porque “ese dinero es del pueblo de Marbella”, pero Muñoz no había dado respuesta antes de morir al respecto.

“Hay trayectorias que ni después de muerto se pueden blanquear”, aportaba Esther Palomera, tomando la palabra. “Este señor era un delincuente y murió siendo un delincuente”. Terradillos estuvo de acuerdo cuando la tertuliana insistió en que no se le hicieron las preguntas apropiadas sobre esos fondos malversados.

Esta no era la primera vez en que Julián Muñoz, condenado por diversos delitos de cohecho, malversación y fraude en el caso 'Malaya', se colocaba ante el micrófono de Telecinco, dando veracidad a su discurso y sin entrar a rebatir o poner directamente en duda sus argumentos. Ya ocurrió con la docuserie Julián Muñoz: No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad, que se emitió en la cadena en enero de 2022 y que dio que hablar al confirmarse que Mediaset pagó por su testimonio. Más adelante, la Justicia investigó si Muñoz había incurrido en delitos para que no le embargasen este cobro.

Acosta llora al recordar la entrevista

En cualquier caso, los presentadores de De viernes han defendido, tanto en las horas previas como en las posteriores, el valor de este testimonio y su pertinencia. Lo hizo, solo horas antes de la emisión, Beatriz Archidona.

“Aquí no se va a blanquear a nadie porque hay un hecho que fue judicializado y hay unas condenas”, sostuvo en TardeAR, donde defendió que lo que se iba a ver “es la versión de la intrahistoria que hay detrás de todo esto de Julián, y cómo él sabía que se iba a morir lo contó absolutamente todo”: “Son dos horas y media con las memorias de Julián sobre la mesa”.

Ya después de la emisión, Santi Acosta también ha hablado, y lo ha hecho con emoción. Durante la presentación de Paparazzi, docuserie que ha dirigido para Movistar Plus+, el periodista lloraba al recordar cómo se gestó esta entrevista que debía emitirse tras la muerte del protagonista: “Fue impresionante y para mí muy emocionante”, decía entre lágrimas ante la prensa, tal y como recoge 20minutos. “Estoy emocionado. Cuarenta años de profesión y todavía me emociono con estas cosas... Y eso que llevo tres días intentando no emocionarme en ningún sitio”.

“Primero te desarma, ya no puedes hacer el mismo tipo de entrevista, porque sabes que son sus últimas voluntades y que conociendo el momento en el que va a morir y que se acaba todo, te va a abrir su corazón y te cuenta todo desde su punto de vista”, explica sobre cómo fue esa entrevista.