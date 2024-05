El 'show' de Alba Carrillo en 'El Cazador' al acertar una pregunta sin saber lo que debía hacer: “Me suele pasar en la vida”

El Cazador Stars acogió este martes el “espectáculo” de Alba Carrillo. La modelo volvió al concurso de La 1 casi un año después de su primera participación, cuando, allá por el mes de julio, arrasó junto a Jorge Sanz para llevarse un premio de 84.000€. Esta vez, la colaboradora no tuvo tanta suerte en lo económico, pues se fue de vacío, pero la diosa Fortuna sí estuvo de su lado en varias ocasiones. O mejor dicho, el dios Ganesha, ya que lo primero que llamó la atención de Alba es que se presentó en el programa con “un rosario budista, que me da muchísima suerte”.

Y así fue, porque en la primera prueba ganó a los otros tres concursantes en liza: Miki Nadal, María Escoté y el periodista y presentador Luis Quevedo. De hecho, tan bien le fue que Miki y Luis le propusieron que subiera la apuesta en la siguiente prueba. Sin embargo, Alba pilló inmediatamente sus intenciones: “Estos me quieren largar a casa. Oye, que no soy tan rubia”.

Para entonces, Alba ya había roto un vaso (fuera de cámara, eso sí) y se había tumbado en el suelo para celebrar su triunfo en la prueba inicial. Todo un 'show' que le reconoció Erundino: “Has nacido para dar espectáculo aquí”. “La verdad es que sí. Eres como yo: guapo y listo, aunque yo me voy a ir a casa”, respondió la modelo, que veía cerca su eliminación.

Alba acertó una pregunta sin saber lo que tenía que hacer

Sin embargo, Alba se ganó repetir en el programa de este miércoles. Y lo hizo tras dar la sorpresa acertando un par de preguntas aparentemente difíciles. La primera era de matemáticas y decía lo siguiente: “Suma las aes de 'abracadabra' y de 'cha-tatachán' a las letras de Tamariz, resta 11 y te da el número de letras de la palabra...'Ilusión', 'Magia' o 'Diversión'”.

Era evidente que Carrillo tenía que sumar letras, pero ella tenía una opinión diferente. “Esto no tiene nada que ver con números”, dijo antes de elegir como respuesta 'Ilusión'' porque, según ella, “Tamariz es ilusión”. “¿Pero ya has sumado todo?”, le preguntó Rodrigo Vázquez, que no entendía lo que estaba haciendo la modelo. “Es por tema, ¿no? ¿O hay que sumar de verdad algo?”, contestó Alba. “¡Claro que había que sumar!”, exclamó el presentador.

El giro definitivo llegó cuando la concursante acertó, pues dijo que había marcado 'Ilusión' para “engañar” a Erundino, pero en realidad había marcado 'Magia', que era la respuesta correcta. “Yo he empezado a ver ‘abracadabra’, ‘chan-tatachán’ y ‘Tamariz’ y he dicho: ‘Esto es 'Magia' porque no hay nada de números, no tengo nada que sumar ahí. ¿Qué sumo? ¿Pero qué estás sumando?”, comentó ante el presentador, que intentó explicarle que tenía que sumar letras, tal y como decía la pregunta. Ella, sin embargo, siguió empeñada en que no había nada que sumar ahí: “Yo no he pensado ni en sumar ni en restar. He pensado que todo esto habla de magia. Lo que sea, pero me ha salido”.

“He llegado al sitio por otro camino. Me suele pasar en la vida”, añadió la concursante, que de nuevo se ganó los elogios de Eurundino: “La táctica de Alba de momento no da resultado, pero es buena. Sigue ahí liando, liando”. “Siempre me ha pasado en la vida: liando liando voy avanzando. Es mi lema”, concluyó Carrillo.

Más adelante, la extertuliana de Mediaset también acertó con humor la siguiente pregunta: “Un amanuense es una persona que tiene oficio. ¿Qué oficio tiene: escribir, cocinar o masajear?”. La respuesta correcta era 'escribir', como bien dijo Alba. “Yo soy muy de escribir amanuense. Yo no soy de 'ordenadense'”, comentó como si estuviera escribiendo en un ordenador. Por si quedaba alguna duda, la modelo terminó la prueba reconociendo que algunas de sus respuestas habían sido “inventadas”, pero también acertadas. Después, ella, Miki y Luis cayeron derrotados ante Erundino, aunque Alba volverá en la próxima entrega para resarcirse de esta derrota e intentar ganar dinero para la Fundación Ángel Nieto.