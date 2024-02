'Supervivientes 2024' hornea su casting con una 'MasterChef' como decimocuarta concursante oficial en Telecinco

Supervivientes apura los días para completar su casting para este 2024. Telecinco ha anunciado oficialmente este jueves 29 a su decimocuarta concursante, una con experiencia en otros retos televisivos. Miri Pérez-Cabrero, quien se diera a conocer como mediática concursante de MasterChef 5, se suma al casting para la inminente nueva edición del reality de Telecinco.

“Como buena sagitario, tengo muy poca cabeza y mucho corazón. Mi familia no entiende que me sume a la aventura, dicen que estoy un poco loca, pero yo tengo unas ganas que me muero”, ha afirmado en su vídeo de presentación.

Con su incorporación son 14 los robinsones oficiales para esta temporada, que ya tiene fecha de estreno: el próximo jueves 7 de marzo a las 22:00 horas. Miri se suma a un elenco al que se acababan de incorporar Mario González y Claudia Martínez, de la quinta temporada de La isla de las tentaciones. Junto a estos, ya forman parte de la aventura Pedro García Aguado, Rocío Madrid, Lorena Morlote, Ángel Cristo, Blanca Manchón, Zayra Gutiérrez, Arkano, Arancha Sol, Javier Ungría, Kike Calleja y Carmen Borrego.

De 'MasterChef' a 'Supervivientes'

Actriz, cocinera e influencer, Miri se dio a conocer gracias a MasterChef en 2017. Terminó quinta de la quinta edición, que ganó Jorge Brazález; con aquel inició una relación que fue más allá del programa en sí y que los convirtió en personajes de interés de crónica social. Eso sí, su carrera profesional ha ido mucho más allá de lo anecdótico.

Como actriz, ha participado en las series Alguien tiene que morir y Sagrada familia, así como en La Moderna, y tuvo una intervención en la película Fuimos canciones. Además, ha seguido desarrollando su faceta como cocinera: en 2019 publicó el libro Las recetas de Miri, dedicado a comida saludable. Además, en su faceta de influencer acumula 282.000 seguidores en Instagram.

Las claves de 'Supervivientes 2024'

En apenas una semana, Supervivientes 2024 supondrá el ansiado retorno de Jorge Javier Vázquez ante las cámaras de Telecinco tras la cancelación de Cuentos chinos a finales de septiembre. Junto a él repetirán Carlos Sobera y Laura Madrueño, que volverá a ser la copresentadora desde Honduras. La novedad será Sandra Barneda, tal y como adelantó este portal, pues será ella quien presente Conexión Honduras en sustitución de Ion Aramendi, que ha sido reclutado por Telecinco para conducir la nueva edición de Factor X.

Hay que recordar que esta será la primera edición producida por Cuarzo Producciones, en relevo de Bulldog TV. Este cambio se originó por el conflicto por los derechos de Survivor entre Mediaset y Banijay. En 2015, el grupo negoció con la propietaria de la marca para poder producirlo con otra compañía ajena a la multinacional audiovisual, un acuerdo que expiró en 2023.